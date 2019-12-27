Dedemin ses kayıtları Almanların elinde

Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, Karaman Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen “İstiklâl’in 100. Yılında Dedem Mehmet Âkif” adlı söyleşiye katıldı.

Bunaldı Milletin Âfâkı Bir Sabah İster

Mehmet Âkif’in, Almanya’da Hintli Müslümanlara vaaz verirken ses kayıtlarının alındığını öğrendiğini, bunları bulmak için çalışmalara başladıklarını anlatan Ersoy, şunları kaydetti: “Almanlar dedemin ses kayıtlarını plaklara almış. Ses kayıtlarını bulmak için dilekçe verdim. O zamanki konsolos hanım bana ‘Bu işin takipçisi olacağım.’ dedi. Ancak daha sonra beni aradılar ve ‘Henüz böyle bir şeye ulaşamadık.’ dediler. Bu işin takibini bırakmıyoruz, ancak Almanlar Rusya’yı işgal ettikleri zaman birçok evrakı Rusya’ya kaçırmış. ‘Acaba o zamanda mı gitti?’ dediler. Hâlâ ümidimi kaybetmedim. Hep birlikte, onun nasıl hitap ettiğini duyalım istiyorum. Bu kayıtlar benden sonra bulunursa inşallah sizler duyarsınız. Bir gün bir yerlerden dedemin ses kayıtlarının çıkacağına inanıyorum.”