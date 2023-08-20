Dediğim oldu

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın geçtiğimiz haziran ayında yaptığı paylaşım gerçekleşti.

Demirtaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekerek, ekonomi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Demirtaş, 20 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımda, “Hesaplarıma göre: Asgari ücret 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşecek. Üzgünüm. Gerçekleşince tekrar konuşuruz… Elbette artışa sevindim… ancak doğru ekonomi politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim” demişti. Demirtaş, paylaşımını alıntılayarak, ”N’oldu? Anlık Asgari Ücret: 11.402 Anlık Açlık Sınırı: 11.525…” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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