Değerli okuyucularımız

Gazetemizin 54. yılı ile ilgili faaliyetlerini buruk ve hüzünlü bir vasatta başlatmış bulunuyoruz.

Biz biliyor ve iman ediyoruz ki; kâinatta var olan herşey, Rabbimizin emir ve iradesiyle, havl ve kudretiyle hareket eder.

Birikmiş maddî-manevî ihmallerimizin sonucu Rabbimiz, özelde bizi, geniş dairede ülkemizi, İslâm âlemini ve bütün insanlığı bir kere daha uyardı.

Yaşadığımız bu afetten almamız gereken ders; dünyevî işlerimizde adetullah ve sünnetullah kanunlarına tam riayet etmek, yani Cenâb-ı Allah’ın kâinatta vazettiği kanunlara harfiyyen uymak, her işte olduğu gibi imar ve inşa faaliyetlerinde de azamî tedbir almaktır.

İhmal ettiğimiz ibadet, uhuvvet ve ahiretle ilgili hassasiyetlerimizi arttırmaktır. Gazetemiz vasıtasıyla 54 senedir bu hassasiyetleri dikkate alarak yayın yapmaya özen gösteriyoruz. Üstadımızdan aldığımız bu emaneti yılmadan kıyamete kadar sürdürme gayretindeyiz.

Biliyoruz ki; her kriz, aynı zamanda önemli bir fırsattır.

Bu fırsatı; kul olma, İslâmın evrensel değerlerini çağın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur vasıtasıyla dünyaya ilân etme ve insanlığı sahil-i selâmete ulaştırma noktasında değerlendirmeliyiz.

Bildiğiniz üzere Yönetim Kurulu olarak 19 Mart’ta yapmayı planladığımız kongre ve Üstadı anma programını da ileri bir tarihe ertelemiş bulunuyoruz.

25 Şubat Cumartesi günü akşamı gazete binamızda ders ve dua formatında yapacağımız 54. yıl etkinliğimize siz değerli okuyucularımızı bekliyoruz.

Binler selâm, dua ve muhabbetlerimizle.

İzzet Atik

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı