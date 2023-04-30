'Değişimin vakti geldi'

İngiliz gazetesi The Guardian’ın pazar edisyonu olan The Observer, başyazılarından birinde Türkiye’deki seçim sürecini mercek altına aldı.

Gazete, “Türkiye’de değişimin zamanının geldiği” yorumunu yaptı. Artı Gerçek - Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz gazetesi The Guardian’ın pazar edisyonu olan The Observer, bugünkü başyazılarından birini Türkiye’ye ayırdı. “Erdoğan daha kırılgan görünüyor” başlıklı başyazıda, “Türkiye’de değişimin zamanının geldiği” tespiti yapıldı. Haber Merkezi

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