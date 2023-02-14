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Deliller karartılmasın

14 Şubat 2023, Salı 00:15
Emekli savcı Ali Özgünüz, “Enkaz yığınları kaldırılmadan her türlü delil toplanmalı, dosyalar oluşturularak sorumlular hakkında soruşturma açılmalı” dedi.

Türkiye’nin 10 kenti peş peşe yaşanan depremlerle enkaza dönüştü. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki “ikiz” depremlerde eski yeni pek çok yapı yerle yeksan oldu. Artık Türkiye’nin işini layıkıyla yapmayan, malzemeden çalan, çürük ve dayanıksız bina inşa eden kişilerden gerçekten hesap sorması isteniyor. Bu nedenle de savcıların harekete geçerek gerekli kanıtları toplayıp soruşturma açmaları gerektiği çağrıları yapılıyor. Çağrıda bulunanlardan biri de 1999 depreminde bazı olayları soruşturan emekli savcı ve eski milletvekili Ali Özgündüz. 24 yıl önce Avcılar’da bazı müteahhitler hakkında soruşturma açan Özgündüz, “Aman ha! Kimse kanıt olmadan, dosya oluşturmadan enkazları kaldırmasın. Bu yapılırsa delil karartmaya girer” diyor.

Yargılamalar açısından hayatî önemde

Independent Türkçe’ye konuşan Özgündüz, “Suç ihbarı ya da şikayet olsun olmasın savcı arkadaşların görevi gereği soruşturma başlatmaları gerekiyor. Zaten soruşturmalarda başlatıldı. Sahadan aldığımız bilgilere göre savcı arkadaşlar, hem ölü muayene otopsi işlemlerini yapıp çıkarılan cesetlerin defni işlemlerini yapıyor hem de olay mahallin delil toplamak için çalışıyor. Bu aşamada delillerin toplanması, ileride yapılacak yargılamalar açısından hayati önemdedir. Aksi takdirde enkaz yığınları kaldırılıp atıldıktan sonra birçok delili kaybolmuş olacak. Dolayısıyla da bu deprem nedeniyle kusurlu olan, sorumluluk sahibi insanların da cezalandırılmaması gibi bir sonuç doğurabilecek. Eğer deliller toplanmazsa tabii ki” dedi.

 

Enkaz kaldırılmadan deliller toplanılmalı

“1999 depremini yaşamış o dönemdeki soruşturmaları devrilmiş bir savcı olarak meslektaşlarıma da uyarma adına bazı uyarılarda bulundum” diyen Özgündüz, şunları söyledi: “Enkaz durduğu sürece delillerin karartılması, kaybolması söz konusu değil. O enkazlardan örnekler alınması lazım. 1999 Marmara depreminde yaptığımız gibi beton numunelerinden karot yöntemiyle, kirişlerden, kolonlardan, perdelerden ve demirlerden örnekler alındı. İnşaat çevresinden, demir bağlantı yerleri, kum, çakıl örnekleri alındı. Bütün bunlar enkaz aşamasında yapılıyor. Bunlara ulaşmak, o örnekleri almak, verileri toplamak bu aşamada mümkündür.  Ama enkaz kaldırdıktan sonra bunları toplayamayız.”

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    14.2.2023 11:30:27

    Depremde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen canlar iş makinaları,iş makinası operatörleirnin 7/24 çalışmasına ihtiyacı varken Ç.Şehircilik Müd. YAPI DENETİM Şubesinin iş makinaları ile yıktırılmasını,yapı denetimdeki resmi evrakların moloz gibi doldurulmasını maalesef tv'lerin yayınlarında gördük. Ç.Şehircilik bakanlığı güya dijital kayıtlarımız var diylr amma bu acele,telaş niye.Madem o evrakalra gerek yoktuda şimdimi imha etmek aklınıza geldi.O dosyları hurda olarak satmak,ekoniye kazandırmak varken moloz yığınları içinde suçun delileirni neden yokeidyorsunuz.

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