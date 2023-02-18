Delillerin yok olma tehlikesi var

Artvin Barosu Başkanı Ayla Varan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Varan, “Aklınıza gelmeyecek sorunlar var. Bizler hukuk insanlarıyız bizler bundan sonraki süreçte zamanımızın büyük bir bölümünü bölgede delil tespitleri üzerine çalışacağız. Adli binalar hasarlı ve dolayısıyla biz nerede tespit yapacağız ve yargı süreci nasıl başlayacak ve bütün bunlar nasıl koordine edilecek, bölgede yaşayan hukuk camiasındaki arkadaşlarımızın birçoğu arkadaşını kaybetti. Bugünler kritik aslında çünkü delillerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. ve her anlamda delilleri birileri yok edebilir hatta deliller yok olabilir” dedi.