Demek ki kul hakkıymış

Gelecek Partisi, bugün Ankara’da Etimesgut 2. Olağan İlçe Kongresi’ni yaptı.

Mülakat tartışmaları ile ilgili Davutoğlu, “Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamasını iyi takip edin. Geçen dedi ki, ‘Mülakatı mülakat gibi yapacağız.’ Ne demek bu biliyor musunuz? Bir önceki bakan mülakatı mülakat gibi yapmamış demek ki. Torpillileri almış geri kalanı almamış. Dünde dedi ki, ‘Kul hakkına girmeyeceğiz’ demek ki bir ilerleme var. Demek ki mülakatta birilerini eleyip kendi damadını yakınlarını çocuklarını kadroya almak kul hakkıymış öyle mi? Yeni mi öğrendin ey Bakan bunu, yeni mi öğrendin. Sen o bakanlıkta müsteşarlık yaptın. Hepiniz bu işin içindeydiniz. Neden bizim damatlarımız çocuklarımız kimse tarafından bilinmez de sizinkiler bütün hayat hikayeleriyle her an kamuoyundadır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka