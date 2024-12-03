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Demirel demokrat bir liderdi

03 Aralık 2024, Salı
Süleyman Demirel, doğumunun 100. yılında İstanbul'da anıldı. Merhum 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir panelle anıldı. Vakıf Başkanı Av. İsmail Doğan Subaşı, Merhum Süleyman Demirel’in demokratik liderlerden olduğunu söyledi.

Merhum Süleyman Demirel, doğumunun 100. yılında İstanbul’da bir panelle anıldı. Paneli tertipleyen Ülke Politikaları Vakfı Başkanı Av. İsmail Doğan Subaşı, yaptığı açış konuşmasında dünyada otokratik liderler ve demokratik liderler olmak üzere iki tip derler bulunduğunu söyledi. Otokratik liderlerin buyurgan, mütehakkim, baskıcı tek başlarına karar verirlerken, demokratik liderler ise hürriyetçi, ülkelerini ortak akıl ve meşveret ile yöneten liderler olduklarını beyan etti. Merhum Süleyman Demirel’in demokratik liderlerden olduğunu, 50 senelik siyasî hayatı boyunca hür toplum, hür basın, hür yargı, hür üniversite için gayret ettiğini söyledi.

“Çareyi demokrasinin içinde arayacaksınız”

Demirel’in özel doktorluğunu yapan Isparta Milletvekili Aylin Cesur kürsüye gelerek 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Güniz sokaktaki evinde ve yurt içi seyahatlerinde yaşadığı bazı hatırları hazirun ile paylaştı. Merhum Demirel’in nazik, şefkatli, kendini eleştirenlerin kalplerini kazanan, yardımsever biri olduğunu anlattı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, “Bugün tımarhanede değil bir siyasî partinin genel başkanlığı makamında oturuyorsam bunu Süleyman Demirel’in çizgisine, doğrularına ve şahsiyetine borçluyum. O çünkü bize öğretti, ne ile karşı karşıya kalırsanız kalınız, çareyi demokrasinin içinde arayacaksınız. Bir talihti Türkiye için” ifadelerini kullandı.

“Konuşan Türkiye bugün suçmuş gibi muamele görüyor”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu panelde yaptığı konuşmada, “Böyle bir ülkede rahmetli Demirel’in talebi ne kadar değerli hale geldi. Öyle değil mi? Konuşan Türkiye. Konuşan Türkiye bugün suçmuş gibi muamele görüyor. İşte bu anma toplantısında Süleyman Demirel’in fikirlerini, siyasi yaşamını bu yönleriyle ele alıp değerlendirecek kıymetli büyüklerimizi, can kulağıyla dinleyeceğiz. Ben bu açılış konuşmasında sadece Demirel’in milli iradenin üstünlüğüne olan samimi inancının ve sıklıkla vurguladığı hürriyetçi, demokrasi fikrinin ülkemiz adına bugün ne kadar değerli olduğunu hatta çok değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim” dedi.

İbrahim Ersoylu - İSTANBUL

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