Demirel, dualarla anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğumunun 100. yılı dolayısıyla memleketi Isparta’da mezarı başında anıldı.

Adını anmanın yasak olduğu lider Demirel’in Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de Çalca Tepe’deki anıt mezarında düzenlenen anma töreninde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, dua edildi. Törene Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, sağlığında özel doktorluğunu yapan İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, eski milletvekilleri ile yakınları katıldı. AA

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.