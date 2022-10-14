Demirtaş’a 2,5 yıl hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının, Ankara Bölge Mahkemesi’nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme Demirtaş’a ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası verdi. ‘Varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçlamasından ise suçun yasal unsurları oluşmadığı yönünde beraat kararı verildi. Haber Merkezi

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