Demirtaş’ın cezasına bozma talebi

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu’nda düzenlenen Newroz’da yaptığı konuşmaları gerekçe göstererek “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Aynı dâvâ kapsamında HDP’nin eski milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder hakkında ise, 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), daha sonra Önder’in başvurusunda hak ihlâli kararı vermişti. Demirtaş hakkında verilen ceza ise İstinaf Mahkemesi’nde kesinleşmiş, ancak daha sonra çıkarılan yargı paketiyle temyiz yolu açılmıştı. Temyiz talebini inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulmasını istedi. Tebliğnamede, konuşmanın çözümünün kolluk güçleri yerine TRT, TÜBİTAK veya Adli Tıp’tan tarafsız bilirkişilerce yaptırılmaması ve son savunma için süre verilmemesinin “savunma hakkının kısıtlanmasına” sebep olduğu belirtildi.

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