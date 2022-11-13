Demirtaş’ın yasaklı Diyarbakır ziyareti

Babasının kalp krizi geçirmesi sebebiyle Edirne’den Diyarbakır’a götürülen Selahattin Demirtaş’ın yolculuğundan detaylar ortaya çıktı.

Altı yıldır Edirne’de tutuklu bulunan Demirtaş, Diyarbakır’da kalp krizi geçiren babasını görmek için avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlık, avukatların taleplerine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, 11 Kasım gecesi Bakanlıktan izin çıktı ve Demirtaş önce Edirne kent merkezine getirildi. Buradan helikopterle Çorlu’daki askeri üsse, oradan da özel jet ile sabaha karşı Diyarbakır’a götürülen Demirtaş’ın ziyareti, aile bireyleri ve avukatlarından bile gizlendi. Demirtaş’ı taşıyan özel jet Diyarbakır’a indiğinde havalimanı personelinin telefon ile görüşmeleri yasaklandı. Babası Tahir Demirtaş’ın tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Selahattin Demirtaş, 45 dakikalık görüşme sonrası aynı önlemler ve gizlilik için Edirne’ye geri götürüldü. Haber Merkezi

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