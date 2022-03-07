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7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Demokrasi, adalet ve hürriyet uyanıyor

07 Mart 2022, Pazartesi
DP KONGRESİNDE KONUŞAN UYSAL: 76 YIL EVVEL OLDUĞU GİBİ BUGÜN MEMLEKETE BİR CEMRE DÜŞÜYOR GÖNÜLLERİMİZDEN. DEMOKRASİ, ADALET VE HÜRRİYET UYANIYOR.

HABER: MEHMET KARA
mkara@yeniasya.com.tr

DAHA ÂDİL VE DEMOKRAT BİR TÜRKİYE

“46'da Türk siyasetine düşen cemre bereket, refah, huzur getirdi. Millete soluk oldu. Toprağa bolluk oldu. Bu toprakları yeniden berekete erdirecek bir damla düşüyor. Daha âdil, demokrat, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye Demokratlarla mümkün.”

MİLLETİN TALEBİYLE MİLLET İTTİFAKI

“Milletin talebi ile aziz milletimizin liderliğinde kurduğumuz Millet İttifakı ile birlikte 6 siyasî parti Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya geldik. Helalleşeceğiz. Adaletin, demokrasinin ve hürriyetlerin yanında durduk, duruyoruz.”

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

“Asgarî müştereklerin dahi yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde herkesin yarınından emin olduğu, işler bir demokratik nizamı ve işleyen bir adalet sistemini sağlayacak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ihdası için mutabakata vardık.”

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Demokrasi, adalet ve hürriyet uyanıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti 14. Olağan Kongresi’nde “76 yıl evvel olduğu gibi bugün memlekete bir cemre düşüyor gönüllerimizden. Demokrasi, adalet ve hürriyet uyanıyor” dedi.

Demokrat Parti 14. Olağan Kongresi “Özgür birey güçlü toplum-Başka bir Türkiye” sloganıyla toplandı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın konuşmasının ardından genel başkan seçimi ile Genel İdare Kurulu’nun 40 Asil 20 Yedek Üyeleri, Merkez Karar Kurulu 70 Asil ve 20 Yedek Üyeleri ve Yüksek Haysiyet Divanı için de 21 Asil ve 5 Yedek üyeleri seçimi yapıldı. Uysal, yeniden Demokrat Parti Genel Başkanı seçildi.  

Demokrat Parti millete soluk oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Cemrelerin havaya, suya, toprağa düştüğü bereketli günlerdeyiz. Neydi cemre? Hani bereketi getiren, baharı müjdeleyendi. Toprağa düşünce tohuma, havaya düşünce soluğa, suya düşünce cana denk gelendi. Cemre yeni bir uyanıştı. Bir tohumun toprağı yırtışına, bir damlanın rahmeti çağırışına vesileydi. 46’da Türk siyasetine düştü o cemre; bereket getirdi, refah getirdi, huzur getirdi. Millete soluk oldu. Toprağa bolluk oldu. Bu çılgınlığı çıldırtacak bir cemre. Bu toprakları yeniden berekete erdirecek bir damla düşüyor. Bir cemre; milletimizin nefes almasına vesile. 76 yıl evvel olduğu gibi bugün memlekete bir cemre düşüyor gönüllerimizden. Demokrasi, adalet ve hürriyet uyanıyor.”

Yeter söz milletindir!

Uysal, “İstense sayfalarca yazılacak bir gayeyi, demokrasi fikrinin, hürriyet idealinin kurumsallaşmasının ardındaki iradeyi bir cümle ile ifade etmiştik. “Yeter” demiştik; Şahsi ikbali için milletin istiklalini ateşe atanlara, Kendi fikrini Millete dayatanlara, Milletin rızkını çalanlara, Memleketin huzurunu bozanlara, Milleti benden/benden değil diye ayıranlara, Yanı, yandaşı, eşi, dostu, arkadaşı kayıranlara, “Hürriyet” sedasına kulağını tıkayanlara, Yokluğa, yoksulluğa gözünü kapatanlara, Yeter demiştik.76 yıllık bir davanın, insan var olduğundan beri var olan bir mücadelenin, tebaalıktan vatandaşlığa geçmek için verilmiş bir kavganın izahını yapmış, “söz milletin” demiştik. Bugün aynı noktadayız. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, yanılmıyoruz; yine ve yeniden “yeter Söz Milletindir” diyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha demokrat bir Türkiye mümkün

İktidarı eleştiren Uysal, şunları söyledi: “Ne gelirde, ne vergide, ne fırsatta adalet var. Ama beyefendi “daha adil bir dünya mümkün” diyor. Biz de diyoruz ki; daha adil, daha demokrat, daha huzurlu, daha müreffeh bir Türkiye mümkün! O da bizimle, Demokrat kadrolarla, Demokratlarla mümkün! Bizim iddiamız, üretimi bir kademe artırmak, sofradaki bir ekmeği iki yapmaktan çok öte bir iddiadır. Bizim iddiamız, muhteşem mazimizin bir fırsat hatta bir kader olarak önümüze koyduğu parlak geleceği kurmak, tüm insanlığı adalet ve özgürlük temelinde kucaklayacak hak uygarlığının öznesi olmaktır. Kıymetli dostlarım “başka bir Türkiye mümkün” Herkesin yarınından emin olduğu, rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in söylediği gibi “çoban Sülü’yü cumhurbaşkanı yapan eşit fırsatlar ülkesi” Türkiye’yi yeniden ihdas etmek mümkün.”

 

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