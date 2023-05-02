Demokrasi baharı için el ele

MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİNİN TAM KADRO KATILDIĞI İZMİR MİTİNGİNE HALKIN İLGİSİ DE ÇOK YOĞUN VE COŞKULUYDU. SEÇİM SÜRECİNE AYRI BİR DİNAMİZM VE HEYECAN GETİREN ORTAK MİTİNGLER ANKARA VE İSTANBUL’DA DA DEVAM EDECEK.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs seçimlerinde hukuksuzluklara, yolsuzluklara “‘Yeter diyeceğiz. Ege’nin güzel şivesiyle ‘yetti gari’ diyeceğiz” dedi.

Millet İttifakı’nın İzmir’de düzenlediği miting büyük bir kalabalık ve coşkuyla gerçekleştirildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,mitinge katılanlara teşekkür ederek başlarken, “Demokrasi bayrağını, demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen, bütün dayatmalara rağmen yere düşürmediniz. O açıdan teşekkür borcumuz var. Sadece teşekkür etmek yeter mi? Hayır. İşte bu meydan, bu ülkenin, o aziz milletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlarının müjdecisidir. Türk insanı ile Türk insanı arasına duvarlar örmeye çalışanlara işte bu meydan cevaptır” dedi.

21 yılın itirafnamesi

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı seçim beyannamesini aslında seçim beyannamesi eğil, 21 yılın itirafnamesi olduğunu söyleyen Uysal, “Beceriksizliklerinin, başarısızlıklarının itirafnamesi. Şimdi akıllarına gelmiş. Millet İttifakı olarak milletin önünde paylaştığımız belgelerden birtakım çalıntılar yaparak… Çalma işini biliyorlar. O işi iyi biliyorlar, Allah var. Haklarını teslim edelim. Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır ÖSYM’de soruları çaldırdınız. Mülakatlarla binler, on binler, yüz binlerin, milyonların hakkını yediniz. Sanki bu 21 yılda bu kayırmacılığı, bu ahbap, çavuş düzenini bunlar icra etmedi, vaatte bulunuyorlar” diye konuştu.

Daha söyleyecek yalanları kalmadı

Türk demokrasisinin belki de en zor sınavına doğru yol aldığını söyleyen Uysal, “14 Mayıs, yeniden hukuksuzluklara, yolsuzluklara, bu yağma düzenine, bu haram saltanatına ‘yeter’ diyeceğimiz bir gün olacaktır Allah’ın izniyle. ‘Yeter’ diyeceğiz. Ege’nin güzel şivesiyle ‘yetti gari’ diyeceğiz. Yetti gari. Söyleyecek sözleri kalmadı. Söyleyecek yalanları kalmadı. Şimdi, muhalefeti eleştirmekle meşguller. Birtakım yaftalamalar yapıyorlar. Türkiye’de terör örgütleri ile iş birliği yapma imtiyazı. İnanıyorum ki bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi demokrasidir, hukuktur ve laikliktir. Bu değerleri içselleştireceğiz. İçselleştirmeyenler de içselleştirecek” şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Kucaklaşma seçimi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük İzmir mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bu seçim ayrılmak değil kucaklaşmak, kavga değil barışmayı sağlama seçimidir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir. Ayrışma değil. Bu seçimler Türkiye’ye demokrasi getirme seçimidir” dedi. Türkiye’nin içine düştüğü bu durumdan milletle birlikte çıkacaklarını söyleyen Kılıçdaroğu, “Birlikte yapacağız, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte sandığa gideceğiz ve birlikte Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Size söz veriyorum, söz. Bay Kemal’in sözünü veriyorum. Ne olursa olsun, bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağım emin olun. Birlikte olduğumuz sürece, adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Herkes için adalet olacak. Bir özelliğimiz var. Hiçbir ayrım yapamayacağız. 85 milyonu kucaklayacağız. Oy versin, vermesin. Kim haksızlığa uğradıysa, herkes emin olsun Bay Kemal onun yanında olacaktır. Hiç kimse endişe etmesin. Çünkü adalet kavramını büyütmemiz lazım. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil. Adalet her yerde olmalı” ifadelerini kullandı.

ANKARA - Recep Gören

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Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın İzmir mitinginde konuştu. Akşener ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ diyoruz. Duy Recep Bey duy, emekliye sevk edildin.”

Akşener yaptığı konuşmada “İşte şimdi sizden, hangi partiye oy verirseniz verin, her aileden bir oy istiyorum. Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum. Ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu kavgayı, bu mücadeleyi verebilmek için size ihtiyacım var. Biz, bunu birlikte başaracağız. Biliyorum ki İzmir, istibdada karşıdır. 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. İnşallah biz de çok iyi bir oy alacağız, Millet İttifakı’nın logosuyla giren bir partisi olarak.'' ifadelerini kullandı.

Zihniyet değişimi şart

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifak’ın büyük İzmir mitinginde; “Beklentimiz, 14 Mayıs’ta Türkiye’de hakikaten bir zihniyet değişikliği, bir yönetim anlayışının değişikliği. Bu arkadaşlarımız, artık hantallaştılar. Kendilerini değiştiremiyorlar. Kendilerini değiştiremedikleri için siz bu arkadaşlarımızı 14 Mayıs’ta değiştireceksiniz. İktidara bugünkü Millet İttifakı gelecek. Sayın Kemal Bey, inşallah 13’üncü Cumhurbaşkanımız olacak. Kurulacak hükümet, bu milletin bütün ihtiyaçlarını demokratik bir ortamda, insan haklarına yaraşır bir şekilde karşılayacak” şeklinde konuştu.

Üç sözümüz var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı’nın İzmir mitinginde konuştu.

Davutoğlu, “14 Mayıs günü sadece bir cumhurbaşkanı değişimine imza atmayacağız, sadece bir iktidar değişimi yaşatmayacağız. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının yol haritasını çıkaracağız (...) Birincisi demokrasi, özgürlükler ve insan hakları. İkinci sözümüz; bugün talimatla yürüyen yargı mekanizmasını, tam ve bağımsız bir yargı sistemine dönüştüreceğiz. Bugün birçok etkilerle neredeyse yolda yürüyenin güvende hissetmediği bu düzeni değiştireceğiz. Üçüncü sözümüz, insan onuruna yakışır bir hayat standardı ve ekonomik düzen. Bugün bu ucube cumhurbaşkanlığı sistemi, tek akıl ve devlet kaynaklarını yakınlarına peşkeş çeken sistem, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptı. 14 Mayıs demokrasi bayramımız şimdiden mübarek olsun” dedi.