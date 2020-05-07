Demokrasi daha da önem kazandı

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, "Türkiye’de demokrasinin önemi artık çok fazla algılanmamaya başlandı. Ancak demokrasi aslında her şeyin temelinde yatıyor" dedi.

Haber-Fotoğraf: Süreyya Nur İŞLER

sureyyanurisler@yeniasya.com.tr

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) “Pandemi Sonrası Dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri” başlığıyla online seminer düzenledi. Seminere, İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ve Avrupa Birliği eski Büyükelçi ve Türkiye Daimi Temsilcisi Selim Yenel katıldı.

Türkiye Avrupa üretiminin bir parçası

Türkiye AB ilişkilerini ekonomik açıdan değerlendiren İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şöyle konuştu: “Türkiye, AB bölgesine ihracatının neredeyse yüzde 17'sini Kocaeli bölgesi yapıyor. Aslında Türkiye, Avrupa Birliği'ne ekonomik açıdan yüzde 90’a yakın entegre olmuş durumda. Bu Türkiye’nin Avrupa üretiminin bir parçası olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasının artık yaşlandığını, uygulamada yapılan yanlışların ülke aleyhine olduğunu birçok noktada görüyoruz. Dolayısıyla Gümrük Birliğinin güncellenmesi şart. Kriz dünya çapında bir kriz. Yani bu pazar kapandı öbür pazara geçeyim gibi bir durum da yok buradan da önemli dersler çıkarmamız gerekiyor.”

AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

AB ile ilişkileri siyasi boyuttan değerlendiren eski Büyükelçi Selim Yenel ise şu ifadeleri kullandı: “AB Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ayrılalı 2 yıl oldu fakat neredeyse ilişkilerde çok fazla bir değişiklik olmadı. Hatta birazcık daha kötüye gitti diyebiliriz. AB ile ilişkilerimizde bizim için 3 tane temel konu var; üyelik müzakereleri, Gümrük Birliğinin yenilenmesi ve vize... Biz bunları bir şekilde ilerletmek ve geliştirmek istiyorduk. Dolayısıyla iki taraf da farklı bakıyordu. 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı belki de ilişkiler gelişebilirdi. Esasında o tarihe kadar gayet iyi gidiyordu. Çünkü AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı vardı. Yani büyük bir ihtiyaç olduğu için de neredeyse her istediklerimize yapıyorlardı.”

Çok köklü değişiklikler gerekiyor

Selim Yenel, “Gümrük Birliği'nin yenilenmesi konusundan bahsediyoruz ama o da siyasete bulaştı. Yani AB'nin içinde de Gümrük Birliğinin geliştirilmesine istemeyenler da var. Bu bakımdan gümrük birliğinin yenilenmesinin gerçekleşeceğine pek inanmıyorum. Müsteşarlığım döneminde bakanlıkları ziyaret ettiğimde Türkiye'nin hiçbir şeye hazır olmadığını gördüm. Müzakerelerde ne istediğimizi pek bilmiyoruz. O bakımdan Gümrük Birliği meselesini çok daha dikkatli telaffuz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim için en önemli konu vizelerdir. Bu konuda da bizim geri kalan 6 tane kriteri yerine getirmemiş lazım. Kaç yıl geçti hala yapamadık. Bizim tek yapabileceğimiz husus; geri kalan kriteri yapıp topu onları atmak. Yani ilişkilerin değişebilmesi için iki tarafta da çok köklü değişiklikler gerekiyor” dedi.

İmajımızı düzeltmemiz lazım

Yenel, şunları da söyledi: “AB Türkiye'ye nasıl bakıyor biz bunu bazen unutuyoruz. AB Türkiye’nin üye olmasını beklemiyor. Bizim imajımızı düzeltmemiz, reformlara tekrar dönmemiz lazım. Ama AB üyelik konusunda da saplanmayalım, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, AB ile ilişkilerimiz başka ülkelerle olduğu gibi nasıl olmalı diye düşünmeliyiz.”

Dünya ekonomik bir darbe yiyecek

AB’nin pandemi sürecinde yapılan eleştirilere tepki gösterememesini ve bu eleştirileri AB’de hissedilen sarsıntılarını değerlendiren İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, “AB çok hızlı karar vermek zorunda kaldığı için aksamalar oldu. Bu krize işlerin çok iyi gitmediği bir dönemde yakalandık. Çünkü halkın kurumlara, kurumların halka güveni de zaten dibe vurmuş durumdaydı. Ve birden bu krizden sonra her şey değişecek duygusu geldi. Bir kere ekonomi için kaçınılmaz olan şey dünya ekonomik bir darbe yiyecek. Ve bunu devletler bütçelerinde, şirketler bilançolarında ve insanlar da cüzdanlarında hissedecekler, hissetmeye başladık bile.”

AB güçlenerek çıktı

Haluk Nuray şöyle devam etti: “AB olarak sarsıntıyı gerçekten ilk günlerde birazcık hissettik. Çünkü sadece dışarıdan değil içeriden de büyük eleştiri oldu. Ancak bu AB için bir yaşam, varoluş meselesi denildi. Bu yeni değil AB için bunun gibi bir çok şey yaşadık. Mesela göçmen krizi ve Yunanistan'ın iflası sırasında da böyle söylendi. Transatlantik ilişkileri gevşedi, daha sonra 2008 ekonomik krizinin yaşadık arkadan da Brexit… Bunların her birinde benzer sarsıntılardan bahsedildi. Ama geriye baktığımız zaman AB’nin bunların her birinden güçlenerek çıktığını gördük.”

Reformları canlandırmamız gerekiyor

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin gelişmiş bir sanayi sektörü, hızlı ve deneyimli bir iş gücü var. Bu da AB açısından önemli bir kazanç, fırsat olabilir. Ancak burada siyasi sorunlar var. Bu tıkanıklığı açmamız gerekiyor. Bu, hem AB hem de Türkiye için önemli. Her şeyi AB’den beklememiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bu konularda siyasi sorunları aşmaya çalışarak bir canlanmaya gitmemiz gerekiyor. Yargı, hukuk ve temel haklarla ilgili konularda adımlar atmamız gerekiyor. AB sürecinde reformları belki tekrar canlandırmamız gerekiyor. Bu zeminde yeni bir şey yapabilmek pek mümkün değil. Bunları aşabilmek için daha fazla etkileşim, diplomasi, somut bazı reform adımlarının gelmesi gerekiyor.”

Demokrasi ve ifade özgürlüğü bir lüks değil, şart

Nas, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Türkiye’de demokrasinin önemi artık çok fazla algılanmamaya başlandı. Ancak demokrasi aslında her şeyin temelinde yatıyor. Demokrasi bir değer olmanın ötesinde aynı zamanda iyi yönetişim için bir ihtiyaç. Koronavirüs bu yaşadığımız değişimleri hızlandıracak. Bunlara hazırlıklı olabilmemiz için çok çalışmamız, siyasi kutuplaşmalarla vakit kaybetmememiz ve demokrasinin gerektiği şekilde hareket etmemiz gerekiyor. İfade özgürlüğü çok önemli. Çünkü neyi kötü yaptığımızı görmek için ifade özgürlüğüne ve medya özgürlüğüne ihtiyacımız var. Yani bunlar lüks değil, şart. Bunları hep birlikte korumaya çalışmanız gerekiyor.”