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25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demokrasi getirmekten başka suçu yoktu

25 Mayıs 2022, Çarşamba 21:40
Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs’ın ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, “62. Yılında 62 Gazeteci Demokrasi Müzesi’nde” adlı programda anıldı.

Menderes’in köylüsü Orhan Demir, “Onun gibi bir insan bir daha gelmez. Bu memlekete demokrasi getirmekten başka suçu yoktu. Onun kadar tatlı, güler yüzlü kimse görmedim, çocukluğum bahçelerinde geçti. Tek hatası Türk milletini dünyaya tanıtıp, millete güzel hayat yaşatıp demokrasi getirmekti. Kendisini herkese sevdirmişti. Hiç öfkeliyken görmedim.” diye konuştu. Menderes’in koruması Asım Civan da kendisinin merhametli olduğunu söyledi. Çiftlikte çalışan Münevver Çıkrık da gözyaşları içinde Adnan Menderes ile anılarını anlatırken, “Ben daha ‘Hoş geldin’ demeden, o bana ‘Nasılsın kızım?’ diye sorardı. Çiftlikte herkes yer içerdi, çok iyi birisiydi. Benimle konuşurdu, ikramlarda bulunurdu. 27 Mayıs’ta bayılmışım.” diye konuştu.

AA

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