Demokrasi için birlikte fotoğraf vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geleceği toplantıya ilişkin, “Altı genel başkan olarak ilk kez fotoğraf vereceğiz. Kamuoyu önüne çıkacağız. Bence bu fotoğraf da son derece değerli bir fotoğraf. Çünkü o fotoğrafta demokrasi isteyen liderler bir arada olacaklar.” dedi.

Liderler buluşması 12 Şubat’ta Kılıçdaroğlu, TV 5 televizyonunun CHP Genel Merkezi’ndeki canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “6 lideri buluşturan da zaten demokrasi talebidir” Kılıçdaroğlu, “Toplantıyı Cumartesi günü Ankara’da yapacağız. Daha önce liderlerle zaman zaman buluştuğumuz bir mekân, Çankaya’da bir yerde yapacağız. Orada bir yuvarlak masanın etrafına oturacağız.” dedi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili önemli bir çalışma yapıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin kamuoyuna sunulması lâzım. Bunanla ilgili oturulacak kararlar alınacak. Nerede, nasıl yapılacak bilmiyorum, oturup karar alacağız. Tabiî bunu konuşurken doğal olarak belki ekonomi, dış politika, diğer konular da gündeme gelebilir. 6 lideri buluşturan da zaten demokrasi talebidir. Daha iyi yönetilen bir Türkiye talebidir. Saydam bir devletin olmasıdır. Yapılan harcamaların hesabının vatandaşa verilmesidir. Pek çok demokrasilerdeki temel ilkeler bizim de talebimiz olarak ortada.” Ankara - Recep Gören

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