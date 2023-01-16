“MEDYA ÖZELEŞTİRİ YAPMALI. DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜ EDİNMEDEN ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ MEDYA HAYAL.”

HUKUKUN KOLU KANADI KIRILDI

Hasan Cemal: “Cumhuriyeti korumak, devletin bekası, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü, bölünme korkusu, dış düşmanla mücadele, terörle mücadele adına ve bunlara benzer gerekçelerle medyada demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin kolu kanadı kırıldı.”

ÖNCE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Faruk Bildirici: “Demokrasi özgür gazeteciliğin oksijenidir, olmazsa olmazıdır. O nedenle gazeteciler için demokrasi mücadelesi her zaman önceliklidir. Yeni bir medya kurabilmek için, iyice kirlenen eski medyanın yanlışlarından, günahlarından arınmak şart.”

DARBELERİ DESTEKLEDİLER

Prof. Dr. Süleyman İrvan: “Türkiye'de gazeteciler çok hata yaptı, darbeleri destekledi, otoriter yönetimlerin yanında saf tuttu. Etik ilkeleri, barış ve çözüm gazeteciliğini önceleyen, insan haklarını gözeten yeni bir gazeteciliğe ihtiyaç var.”

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Gazeteciler hatırlattı: Demokrasi için demokrat medya şart

Gazeteciler; özgür, bağımsız ve demokrat bir medya için demokrasi kültürünün yeterince yerleşmiş olması gerektiğini söyledi.

Türk basını günün koşullarına ayak uydursa da tartışma ve nitelendirmelerden kurtulamıyor. Kartel, tekel, besleme basın, yandaş, candaş... Sansüre uğrayan, darbecilerini saldırısından nasibini alan basının etkinliğini duayen gazeteciler Independent Türkçe’ye yorumladı.

Türk medyasında yaşananlara örnekler veren Hasan Cemal’e göre bazen cumhuriyeti korumak, bazen devletin bekası, bezen ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, bazen bölünme korkusu, bazen dış düşmanla mücadele, bazen terörle mücadele adına ve bunlara benzer gerekçelerle demokrasi, hukuk ve özgürlüklerin kolu kanadı kırıldı.

Gazetecilik diye bir meslek olduğunu, bunun bazı temel ilkelere dayandığını pek öyle fazla önemsenmediğini vurgulayan Cemal, “Ya da mesleğimize doğru dürüst sahip çıkmadık. Gazetecilik mesleğinin çıtasını yükseltmek de önümüzdeki dönemde yeni bir medya yaratmak da ‘demokrasi kültürü’nden yeterince nasiplenmekten geçiyor. Bu kültürü doğru dürüst edinmeden, özgür ve bağımsız medya hayaldir” uyarısında bulundu.



Hür gazeteciliğin oksijeni

Bağımsız medyanın kendi kendini denetleyecek kurumlar oluşturması, siyasi ve güç odaklarından gelecek müdahalelere karşı örgütlenmesi gerektiğine dikkati çeken Bildirici, “Tabii bağımsız ve özgür gazetecilik yapabilmenin temel koşulu da demokrasinin varlığıdır. Demokrasi özgür gazeteciliğin oksijenidir, olmazsa olmazıdır. O nedenle gazeteciler için demokrasi mücadelesi her zaman önceliklidir” dedi.

Bilindiği gibi bir dijital devrimin ortasından geçiyoruz ve yeni bir siyasal kavşaktayız. Eski medyanın günahlarında boğulduğu, güç odaklarıyla iç içe geçmiş ilişkileriyle iyice kirlendiği bir ortamda dijital devrim ve siyasal dönüşüm bize yeni olanaklar sunuyor. Bu olanakların değerlendirilmesiyle yeni bir medya yaratılabilir. Ama eski medyanın yanlışlarından, günahlarından da arınmak şart. Kuşkusuz sadece medya kuruluşları değil her birimiz de birey olarak günahlarımızdan arınmalıyız. Kendi adıma ‘Günahlarımızda Yıkandık’ ile ‘Medyanın Ombudsmanı ve Saray’ın Medyası’ kitaplarımda hem gördüğüm yanlışları, etik dışı davranışları, hem de kendi yanlışlarımı, eksikliklerimi sergilemiştim.”

İnsan haklarını gözeten bir gazetecilik gerek

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan da bütün meslekler için olduğu gibi gazetecilik için de özeleştirinin gerekli olduğunu söyledi.

Türkiye’de gazeteciler çok hata yaptığını, darbeleri desteklediğini, otoriter yönetimlerin yanında saf tuttuğunu, dördüncü güç olma vasfını ve eleştiri görevini yerine getiremediğine dikkati çeken Prof. Dr. İrvan, “Sessizin sesi, güçsüzün nefesi olmayı başaramadılar. İşte bu yüzden özeleştiri gerekiyor. Özeleştiri, yapılan hatalardan ders alabilmek anlamına geliyor en başta. Özellikle son önemde iyice kutuplaşmış bir yapıya bürünen Türk medyasının ciddi bir özeleştiri kültürü geliştirmesi, mesleğin geleceği adına bunu yapması gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Yeni bir medyanın aksine mesleki dayanışmayı, etik ilkeleri, mesleğin itibarını, barış gazeteciliğini, çözüm gazeteciliğini önceleyen, insan haklarını gözeten yeni bir gazeteciliğe ihtiyaç olduğunu kaydeden İrvan, “Eğer bunları yapabilirsek geleneksel medyayı da daha iyi hale getirebiliriz. Hep birlikte yeni bir medya değil yeni bir gazetecilik yaratalım” dedi.

Haber Merkezi