Demokrasiler için en büyük tehlike toplumdaki farklı kesimlerin birbirlerini tehdit olarak görmeleri.

KUTUPLAŞMA YIKAR

TÜRKİYE’DEKİ seçimleri takip eden ABD'li Siyasetbilimci Jennifer McCoy, “Yıkıcı kutuplaşma toplumda güveni, irtibatı ve ortak çıkarları zedeler. Ne yazık ki kutuplaştırıcı siyasetçiler, seçmenleri bölmenin kazandıran bir seçim stratejisi olduğunu bilir” dedi.

PES EDİLMEMELİ

kutuplaşmanın aşılmasında en önemli rolün, kendisinin değil toplumun iyiliğini ön plana alabilen siyasetçilere düştüğünü belirten McCoy, seçimler sonrası Türkiye'deki muhalefeti bekleyen en büyük tehlikenin “pes etmek” olduğunu vurguladı.

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Demokrasi için en büyük tehlike kutuplaşma



ABD’li Siyaset Bilimi Profesörü Jennifer Mccoy’a göre demokrasiler için en tehlikeli kutuplaşma türü, toplumdaki farklı kutupların birbirini karşılıklı olarak varoluşsal bir tehdit olarak görmeleri.

ABD’deki Georgia Eyalet Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Jennifer Mccoy, kutuplaşmanın aşılmasında en önemli rolün kendisinin değil toplumun iyiliğini ön plana alabilen siyasetçilere düştüğünü söyledi. DW Türkçe’ye konuşan Mccoy, Türkiye’deki seçimleri yorumlayarak “Bu seçimler aynı zamanda muhalefet partilerinin demokrasiyi ve ekonomiyi yeniden inşa etmek için ortak bir platformda birleşmek için bugüne kadarki en önemli çabasını temsil etti. Muhalefet partilerinin başarısız olması, hükümetin zaman içinde inşa ettiği aşılması zor engeller ile muhalefetin kararları ve ihmallerinin kombinasyonundan kaynaklanıyordu” dedi.

Kutuplaştırıcı politikalar seçim stratejisi

Jennifer Mccoy şunları söyledi: “Demokrasiler için en tehlikeli kutuplaşma türü, toplumdaki bu iki farklı kutbun birbirini karşılıklı olarak varoluşsal bir tehdit olarak görmeleridir. Ötekine güvenmezler, aradaki irtibat kaybolur ve aslında ötekilerle birçok çıkarı paylaştıklarını gözden kaçırırlar. Ayrıca demokratik ilkeler pahasına bile olsa kendi yaşam tarzlarının koruyucusu olarak lanse eden liderleri desteklemeye daha isteklidirler. Ne yazık ki kutuplaştırıcı politikacılar, seçmenleri bölmenin, güvensizlik yaratmanın, öteki tarafa yaşam tarzını veya ulusun güvenliğini tehdit eden düşmanlar olarak muamele etmenin kazandıran bir seçim stratejisi olduğunu bilir.”

Üstesinden gelmek çok zor

“Bu tür sürekli, şiddetli siyasi kutuplaşmanın üstesinden gelmek son derece zor” diyen Mccoy “Çünkü bu, biz siyaset bilimcilerin “yıkıcı kutuplaşma” dediğimiz şey. Kutuplaşmanın ortadan kaldırılabilmesi için sürekli uyanık olmak, demokratik yenilik ve değişen demografiler ile bağlamlara uyum sağlamak, geçmişteki çatışma ve suistimallerde farklı aktörlerin rol ve sorumluluklarının kabul edilmesi, toplumun genelinin çıkarını partilerinin veya şahıslarının çıkarlarının üzerine koymaya istekli cesur liderler, uzun soluklu bir yurttaşlık eğitimi ve seçmenlerin ihtiyaç ile taleplerine cevap vermek gerekir” ifadelerini kullandı.

Pes etmeyin

Jennifer Mccoy sözlerini şu şekilde tamamladı: “En büyük tehlike, muhalefet partilerinin ve seçmenlerinin kendilerinin pes etmesidir. Muhalefet partilerinin geçmiş performanslarını düşünmeleri ve bir sonraki yarış için neleri düzeltebileceklerini tartışmaları gerekiyor. Bu düzeltmeler, liderlikte bir değişikliğin yanı sıra, yalnızca onları destekleyen seçmenlere değil, aynı zamanda hiç oy kullanmamış veya hatta hükümete isteksizce oy vermiş olanlara ulaşmak için daha büyük bir çaba anlamına gelebilir. Şimdi tüm seçmenlerle konuşmak, onları dinlemek ve bir sonraki seçime hazırlanmak için evden eve, köyden köye giderek çalışma zamanı. Bir yıldan az bir sürede önemli yerel seçimler geliyor. Bu da muhalefete bir şans daha veriyor. Demokrasi mücadelesi süreklidir.”

Haber Merkezi