Demokrasi için tek bir adım bile atılmadı

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türk hükümeti ülkenin demokratik standartlarında ilerleme olarak değerlendirebileceğimiz tek bir mesaj bile vermedi” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, kendisinin hazırladığı Türkiye raporunun oylanması öncesinde, Türkiye’nin siyasi ve demokratik reformlar konusunda hala siyasi bir irade göstermediğini söyledi. Amor, “Türk hükümeti ülkenin demokratik standartlarında ilerleme olarak değerlendirebileceğimiz tek bir mesaj bile vermedi, vermemeye de devam ediyor” dedi. Gerçek Gündem’den Melisa Gülbaş’a konuşan Amor, Türkiye’den demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin Avrupa standartlarına yaklaşan bir siyasi irade beklediklerini belirterek Kopenhag kriterlerini hatırlattı.

Anlaşmazlıklar çözülmeli

Türkiye’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ile demokrasi konularında hala hiçbir ilerleme sağlayamadığını vurgulayan Amor, şöyle dedi: “Türk yetkililerin yaptığı tek şey, Avrupa Birliği hiçbir kritere uymuyor ama biz neler yapıyoruz gibi yanlış haberleri kamuoyuna yaymak oldu. AB ile yapılan anlaşmanın Gümrük Birliği konusundaki taahhütlerimize tamamen uyan kısmı için Avrupa Birliği’ni suçlamaktan başka bir şey yaptıkları yok.” Amor, Gümrük Birliği’yle ilgili anlaşmazlıkları ve Dünya Ticaret Örgütü’ndeki tartışmaları çözmek zorunda olduklarını söyleyen Amor, ilerleyen dönemlerde Türkiye’yle ilişkilerin devam edeceğini belirtti.

Hukukun üstünlüğü sağlanmalı

Türkiye’nin üyelik için Avrupa Birliği’nin standartlarına uymak zorunda olduğunu ifade eden Amor, siyasi irade göstermenin sorumluluğunun tamamen Ankara’da olduğunu söyledi: “Türkiye’nin geleceği için Avrupa perspektifinin önemi üzerine hamasi nutuklar atmakla ilgili değil. Biz daha fazla aşk mektubu istemiyoruz. Biz Türk yetkililerin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ilişkin Avrupa standartlarına yaklaşma yönündeki adımlarını görmek istiyoruz.”

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AB süreci reformlarla gelişir

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda AB Komisyonu’nun hazırladığı 2022 Türkiye Raporu görüşüldü.

AB Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Varhelyi, “Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Türkiye, aday ülke olmaya, NATO müttefiki, yakın komşu ve Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgelerinin istikrar ve güvenliği açısından kilit ortak olmaya devam ediyor” dedi. Varheyli şunları söyledi: “Ancak ilişkilerin gelişebilmesi için Türkiye’de iç reformlara ve ikili ilişkilerimizde elverişli siyasi ortama ihtiyaç var. AB Komisyonu kaygılarını dile getirmeye ve siyasi farklılıkları ele almaya devam edecek.” Varheyli, Türkiye ile katılım müzakerelerinde uzun süredir ilerleme olmadığını anımsatarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları gibi konulardaki diyalogun, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi