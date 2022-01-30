Demokrasi ittifakına ihtiyaç var

HDP’den ayrılarak yeni bir siyasî parti kurma girişimlerine başlayan Ayhan Bilgen, Independent Türkçe’ye konuştu.

Türkiye’de bir demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu kaydeden Bilgen, “Bunun özneleri kim olmalıdır? Ve her birimiz gerçekte ne kadar demokratız. Demokrasiyi kendimiz için mi istiyoruz? Bizim gibi inanmayan, bizim gibi düşünmeyen, ötekileştirdiğimiz çevreler açısından da gerçekten demokrasi istiyor muyuz? Bu konuda her birimizin, Türkiye siyasetindeki bütün aktörlerin önce kendini sorgulaması lâzım ki demokrasi konusunda inandırıcı bir irade ortaya koyabilelim” dedi. “Toplumsal güvene tekabül etmeyen hiçbir girişim örgütler bileşkesinden ileriye geçemez.” değerlendirmesini yapan Bilgen’e göre Türkiye siyasetinde temel sorun toplumun siyasi aktörlere yönelik güvensizliği, kaygısı ve şüphesi.

Haber Merkezi