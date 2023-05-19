TÜRKİYE’DEKİ MÜCADELE OTORİTER BİR DÜZEN İSTEYENLERLE DEMOKRATİK BİR DÜZENİ SAVUNANLAR ARASINDA.

MESELE MİLLİYETÇİLİK DEĞİL

Siyaset bilimci ve sosyolog Prof. Dr. Emre Arslan: “Türkiye'de şu anda milliyetçilerle milliyetçilik karşıtları arasında değil, otoriterleşmeyi destekleyenler ile demokrasiden yana olanlar arasında bir rejim mücadelesi yaşanıyor. Ayrım çizgisinin otoriter rejimin taraftarları ile demokratik bir siyasal sistem isteyenler arasında oluştuğu görüşündeyim.”

DEMOKRATİK EKSENE DOĞRU

“Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan İYİ Parti, Millet İttifakının bir parçası. Ayrıca küçük partileri olan Remzi Çayır, Ahmet Yılmaz gibi ülkücüler de demokrasinin ve bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkeyi daha demokratik eksene doğru yönlendirebilir.”

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Demokrasi mi otoriterlik mi?

Siyaset bilimci ve sosyolog Prof. Dr. Emre Arslan, “Türkiye’deki ayrım çizgisinin otoriter rejimin taraftarları ile daha demokratik bir siyasal sistem isteyenler arasında oluştuğu görüşündeyim” dedi.

Siyaset bilimci ve sosyolog Prof. Dr. Emre Arslan, Türkiye’de otoriter bir düzen isteyenler ile daha demokratik bir düzeni savunanlar arasında bir savaşım olduğunu söyledi. Arslan, Türkiye tarihinin en milliyetçi meclisinin seçildiği tespiti ile ilgili “Türkiye’de milliyetçilik çok genişlemiş bir kavram. Farklılıklar gösterse de, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan yüzde 70’lik bir kesim var zaten. Türkiye’de milliyetçiliği eleştiren yüzde 20’lik, en fazla yüzde 30’luk bir kesim vardır. Örneğin Almanya’da milliyetçilik kavramıyla sadece aşırı sağ ve faşizm anlaşılırken, Türkiye’deki milliyetçilik, bunu içermekle beraber hemen her ideoloji içinde kendisine yer bulabiliyor.”

Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar

DW Türkçe’nin haberine göre Arslan, şunları söyledi: “Türkiye’de şu anda milliyetçilerle milliyetçilik karşıtları arasında değil, otoriterleşmeyi destekleyenler ile demokrasiden yana olanlar arasında bir zemin, bir rejim mücadelesi yaşanıyor. Türkiye’deki ayrım çizgisinin otoriter rejimin taraftarları ile daha demokratik bir siyasal sistem isteyenler arasında oluştuğu görüşündeyim” ifadelerini kullandı. “Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan İYİ Parti, Millet İttifakı’nın bir parçası” diyen Arslan, “Ayrıca küçük partileri olan Remzi Çayır, Ahmet Yılmaz gibi ülkücüler de demokrasinin ve bu nedenle de Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi gerektiğini söylüyorlar. Kendini farklı ittifaklarda konumlandıran İYİ Parti’nin milliyetçiliği ile MHP’nin milliyetçiliği de farklı…” dedi.

Psikolojik üstünlük büyük önem taşır

Önemli olanın olabildiğince çok insanın sandıklara gidip oylarını kullanması olduğunu söyleyen Arslan, “Evet Millet İttifak’ı için süreç kolay görünmüyor, “oy versek de kazanamayacağız” diye düşünenler de olabilir. Ama eğer Cumhur İttifak’ı destekçilerinin bir kısmı “nasıl olsa kazandık” diyerek sandıklara gitmezlerse de sonuç çok farklı olabilir. Ayrıca cumhurbaşkanı meclise ihtiyaç duymadan da Türkiye’yi yönetebilir. Sistem o kadar tek kişi odaklı inşa edilmiş ki, cumhurbaşkanı, inanılmaz olanaklara sahip. Sadece kararnamelerle ülkeyi yönetebilir. (...) Daha önemlisi Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda ortaya çıkacak psikolojik üstünlük büyük önem taşır. Kılıçdaroğlu, atayacağı bakanlarla ülkeyi oldukça iyi bir şekilde yönetebilir. İstanbul ve Ankara belediye başkanları da meclis çoğunluğu olmadan oldukça iyi yönetiyorlar. Kısacası, kazanırsa Kılıçdaroğlu topal ördek olmaz, biraz beceri ve cesaretle ülkeyi daha demokratik eksene doğru yönlendirebilir” diye konuştu.

Haber Merkezi