Demokrasi mücadelesine nefes oldu

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler... Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
CEMAL ENGİNYURT (DP Ordu Milletvekili)
21 Şubat 1970'te yayın hayatına atılan Yeni Asya Gazetesi Üstad Said Nursî'nin Kur'ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alarak Türkiye’de demokrasi mücadelesine bir nefes olmuştur, bir soluk getirmiştir.
Yeni Asya Gazetemizin 53. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyorum, yayın hayatında başarılar diliyorum. Türk demokrasisine ve Demokrat harekete her daim destek olan Yeni Asya Gazetesi’nin sürekli başarıların devamını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:
53. yıla girerken
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
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