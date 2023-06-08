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8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Demokrasi sivil toplumla güçlenir

08 Haziran 2023, Perşembe 01:28
Denge ve Denetleme Ağı (DDA) ve üyesi olan sivil toplum örgütleri, seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşan yeni hükümete ve Meclis’e bir dizi soru yöneltti.

MEHMET KARA - ANKARA

Önümüzdeki süreçte demokratik değerlerin savunuculuğunun güçlendirilmesi vurgusu yapan DDA, bunun da sivil toplumun etkin varlığıyla mümkün olduğunu belirtti. DDA, yönetimi denetlemek, politika geliştirmek ve vatandaşın taleplerinin karar vericilere ulaştırılması için sivil toplumun politika yapım süreçlerine katılımının önemine dikkat çekti.

HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK

“Bu yeni dönemde sivil toplumun da söyleyecek sözü var” diyen DDA ve üyesi olan sivil toplum örgütlerinin yeni hükümete ve Meclis’e yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

•Seçim beyannamelerinizde vurguladığınız kuvvetler ayrılığı ivedilikle tesis edilecek mi? •Yasamanın kanun yapma, katılım ve denetim işlevlerini etkin hale getirmek için siyasi partiler kanunu ve Meclis İçtüzüğünde reform gerçekleştirilecek mi? •Yargı erkinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak reformlar yapılacak mı? •Gerek yasama süreçlerine gerekse yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına sivil toplum kuruluşlarının katılımı etkinleştirilecek mi? •Denge ve denetleme sisteminin temel prensipleri olan liyakat, hesap verebilirlik ve şeffaflık tüm kurumlarda hayata geçirilecek mi? •Zorunlu eğitim ülkemizde yasal olarak 12 yıl olarak kabul edilmiş olsa da zorunlu eğitim çağında olup okula gitmeyen öğrenci sayısı yaklaşık 570 bin. Çocuğunu okula göndermeyen velilere yönelik cezaların caydırıcılığı konusunda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

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