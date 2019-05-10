İMAMOĞLU: İNSANIMIZ ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜNDÜR. TÜRKİYE HÂLÂ BİR DEMOKRASİ. AMA EKSİKLERİNİ GİDERMEK İçİn MÜCADELE VE ÇALIŞMA GEREKTİRİYOR.

Asla diktayı kabul etmez

İmamoğlu YSK kararı sonrasında Türkiye'nin diktatörlüğe dönüştüğü şeklindeki yorumları tasvip etmediğini belirterek, “Türkiye'nin insanı, asla diktayı kabul etmez” ifadesini kullandı.

Belediye iyi yönetilmiyor

“BAŞKANLIK ettiğim 19 günde belediyenin iyi yönetilmediğini, hem malî açıdan, hem âdil olma açısından birtakım sıkıntılar tesbit ettik, çok büyük bir israf gördük”

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Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

İBB Başkanlığını kazanan ancak YSK’nın seçimi iptal etmesi dolayısıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, “Türkiye’de demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz” dedi.

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığını kazanan ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimi iptal etmesi dolayısıyla mazbatası geri alınan CHP’li Ekrem İmamoğlu, Times gazetesine ve DW Türkçe’ye konuştu. 23 Haziran’da yeniden yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerine karşı tüm tedbirleri alacaklarını ve hiçbir unsuru boşlukta bırakmayacaklarını belirteren İmamoğlu, ikinci seçimin de 31 Mart seçim sonucunu teyit edeceğine inandığını söyledi. İmamoğlu, YSK kararı sonrasında Türkiye’nin bir diktatörlüğe dönüştüğü şeklindeki yorumları tasvip etmediği mesajı vererek “Bu kavramları bugün bu şekilde konuştuğumuz zaman birilerinin ekmeğine yağ süreriz. Çok net ifade ediyorum: Türkiye’nin insanı özgürlüğüne düşkündür, Türkiye’nin insanı asla diktayı kabul etmez, etmemiştir de. Bugün eğer Türkiye’de demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz. Bir yerlerinde eksik yaptık demek ki, sıkıntı var. O bakımdan şu anda benim verdiğim mücadele tamamen odur. Diktatör, dikta rejimi vesaire tüm bu kavramlar şu an asla Türkiye’de konuşulmaması gereken kavramlar” ifadelerini kullandı.

Çok büyük israf yapılıyor

İBB’ye Başkanlık ettiği 19 gün içinde belediyenin “iyi yönetilmediği, hem malî açıdan hem hukuk hem adil olma açısından birtakım sıkıntılar tesbit ettiklerini, çok büyük bir israf gördüklerini belirten İmamoğlu, “Bazı tespit ettiğimiz unsurları zaman içerisinde toplumla da paylaşacağız. Toplum bilgilensin. Kendine ait bir varlığın nasıl yönetildiğini nasıl dağıtıldığını görmesi açısından bunlar önemli” dedi. İmamoğlu belediyedeki israfla ilgili olarak “Araç sayısı, çalışanla ilgili pozisyonlanmalar çok enteresan, bir kişinin yapabileceği şeyi beş kişiye yaptırma gibi ortamların sağlanması… Ben belediye başkanı olarak 19 gün kendi aracıma bindim tek bir an bile bir koltuğuna oturmadım oradaki belediye araçlarının. Çünkü çok aşırı, çok lüks. Yani gereksiz. İBB’nin yakışan bir aracı olur, onun alternatifi başka aracı vardır, ama onlarca araca gerek yok yani” diye konuştu.