Demokrasi ve adalet sadece AB üyeliği için değil Millet için de zorunlu

Erdoğan’ın bir kez daha tekrarladığı “ gerekirse Ankara kriterleri ile devam” söylemine cevap: gerekli ve zorunlu olanı yapsaydınız bu içler acısı durumda olmazdınız.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrasi, adalet, özgürlükler

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu: “Sihirli kelime 'gerekirse.’ Demokrasi, adalet ve özgürlükler Kopenhag kriterleri ve AB için değil, milletimiz için gerekli ve zorunlu. Gerekirse diye sözde bırakmadan gerekli ve zorunlu olanı yapsanız bu içler acısı durumda olmazdınız.”

Hukuk devletini yok saydı

“Cumhurbaşkanı açıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına saygı duymadığını ve kulak asmayacağını belirtti. Anayasamıza açıkça aykırı olan bu tutum yetki aşımı olduğu gibi hukuk devletini yok saymaktır. Bu anlayış Türkiye'yi daha kötü günlere götürecektir.”

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Demokrasi ve adalet AB için değil, millet için

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in açılışında, “Türkiye olarak demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz” sözlerini değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Sihirli kelime ‘gerekirse’... ‘Demokrasi, adalet ve özgürlükler’ Kopenhag kriterleri veya AB için değil, milletimizin menfaati için gerekli ve zorunlu. Gerekirse diye sözde bırakmadan gerekli ve zorunlu olanı yapsanız bu içler acısı durumda olmaz, bu cümleleri de kurmak zorunda kalmazdınız” dedi.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünde hiç olmadığı kadar geriledik

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, “Cumhurbaşkanı devamlı olarak AB sürecini karşılıklı ödünleşme olarak kamuoyuna takdim etmeye çalışıyor. Halbuki AB’ye tam üye olmak için üyelik şartlarını başvuruda bulunan ülkelerin sağlaması gerekiyor, bunu kendisi de çok iyi biliyor. AB’nin hataları elbette var. Ancak bu süreçte en öncelikli şart olan güçlü demokrasi ve hukukun üstünlüğü başlıklarında hiç olmadığı kadar geriledik. Dolayısıyla iktidarın AB tarafına bu zayıf sözler dışında söyleyecek bir hali kalmadı. İktidarın derin dondurucuya kaldırdığı AB sürecini tamamıyla noktalamaya çalışması, Türkiye’yi daha otoriter ve baskıcı bir rejime götüreceği gibi yoksullaşmayı daha da artıracaktır. Maalesef rasyonelleşme söylemlerinin aksine Cumhurbaşkanı gün geçtikçe daha irrasyonel bir zemine kayıyor.” değerlendirmesinde bulundu.