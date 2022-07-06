Demokrasi ve hukuk krizi İstanbul’un da önünü kesiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün Türkiye’nin içinden geçtiği demokrasi, hukuk ve yönetim krizi geleceğin İstanbul’unun önündeki en önemli engeli teşkil etmektedir. Başta İBB olmak üzere yönetim mercilerinin, karar alma organlarının gerçek anlamda katılımcı hale gelmesi ve kentin ana bileşenlerinin etkin biçimde paydaş haline getirilmesi hedeflerimizin başındadır” dedi.

İmamoğlu, belediyelerin Türkiye’deki diplomatik misyon temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi’ni Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Özlem Türeci-Uğur Şahin Kampüsü’nde kamuoyuna tanıttı. Burada konuşan İmamoğlu, “Şimdi sözlerime diğer krizlerden de kaynaklı sıkışma ve tıkanmaları işaret ederken, her düzeyde adalet ve demokrasi süreçlerini tahrip eden, demokratik kurum ve kurulları askıya alan bugünün yönetim anlayışına ve alışkanlıklarına yönelik en büyük meydan okumayla anlatıma devam etmek istiyorum. Bugün Türkiye’nin içinden geçtiği demokrasi, hukuk ve yönetim krizi geleceğin İstanbul’unun önündeki en önemli engeli teşkil etmektedir. Başta İBB olmak üzere yönetim mercilerinin, karar alma organlarının gerçek anlamda katılımcı hale gelmesi ve kentin ana bileşenlerinin etkin biçimde paydaş haline getirilmesi hedeflerimizin başındadır.” ifadelerini kullandı. İstanbul - anka

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