Demokrasi ve özgürlüklerde gerileme sürdü

Türkiye’de demokrasi, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve şeffaflık gibi alanlarda yaşanan büyük gerileme, bu yıl yayımlanan uluslararası raporlara da yansıdı.

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek Enstitüsü’nün Küresel Demokrasi Durumu başlıklı raporunda Türkiye, demokrasinin en çok gerilediği ülkeler arasında yer aldı. Dünya Adalet Projesi (WJP) adlı kuruluşun yayımladığı Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye, bir yıl öncesine kıyasla 10 puan birden gerileyerek, 139 ülke arasında 117’inci sırada yer buldu. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından yayımlanan 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde ise Türkiye dünyada 153’üncü sırada yer aldı. Türkiye, Freedom House’un özgürlük ve demokrasi raporunda “özgür olmayan” ülkeler arasında, yine aynı kuruluşun internet özgürlüğü raporunda da “internetin özgür olmadığı” ülkeler arasında görülüyor.

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