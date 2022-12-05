UZMANLAR, TÜRKİYE’NİN ZENGİN VE GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİYE KAVUŞMASININ YOLUNUN İFADE HÜRRİYETİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAKTAN GEÇTİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR.

İfade özgürlüğü çok önemli

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “(Türkiye’de) Toplum güçsüz olduğu için devletin kurumları iyileşmiyor. Bu yüzden demokrasi, sivil toplum, ifade özgürlüğü Türkiye için çok önemli” diye konuştu.

Adaleti tesis etmek

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: “Güveni, kurumlara ve kurallara dayalı olarak inşa edelim. (Bu) Kurumlar ve kuralların üstünlüğünü, adaleti, temel hak ve özgürlükleri, istenen yöne dönük demokrasiyi ve kamu yönetimini sağlar.”

İfade hürriyeti vazgeçilmez

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: “Ekonomik refahı ve demokratik koşullarda çalışma ortamını sağlamak zorundayız. Unutmayalım, ifade hürriyeti, inovasyon kültürünün inşası için vazgeçilmez.”

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Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

Ekonomistler, Türkiye’de ekonominin düzelmesi ve demokrasinin yeniden tesisi için hürriyetin şart olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Daron Acemoğlu, CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısında gelir dağılımı eşitsizliğinden verimli büyüme ve ifade özgürlüğü sorunlarına uzanan geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Acemoğlu “Türkiye’nin geleceği için iyimser olmak çok mümkün” dedi. Acemoğlu “Karşımızdaki tablo çok negatif ama Türkiye’nin geleceğini karamsar görmüyorum. Ülkenin potansiyeli çok yüksek, çözümler aslında çok açık” dedi. Sunumuna, “Size, sağlıklı bir Türkiye ekonomisi kurmak konusunda konuşmak istiyorum” diyerek başlayan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin “verimsiz büyüme” olduğuna dikkat çekti; teknolojiye ve bilime yatırımın önemini vurguladı. Prof. Acemoğlu, Türkiye’de gelir eşitsizliğinin “hüzün verici” olduğunu söylerken, “Türkiye’nin problemi tarihi boyunca şu ki; devlet güçlü olsa bile toplum güçsüz kalıyor. Toplum güçsüz olduğu için devletin kurumları iyileşmiyor. Bu yüzden demokrasi, sivil toplum, ifade özgürlüğü Türkiye için çok önemli” diye konuştu.

Olan gelir, çok eşitsiz bir şekilde dağılıyor

Acemoğlu şunları söyledi: “Bu, düşük kaliteli, verimsiz büyümenin en önemli unsurlarından biri, Türkiye’nin kaynaklarını doğru kullanmaması. Bu kaynakların içinde en önemlilerinden biri, insan kaynakları. Eğitim düzeyi ve eğitim kalitesi çok kötü durumda. Türkiye’den gelen öğrencilerin, uluslararası sınavlarda aldığı notlar çok düşük. Ya da Türkiye’deki öğrencilerin üniversiteye gitme ya da liseden mezun olma oranları, Avrupa’ya hatta Güney Amerika’ya oranla çok düşük. Teknolojiye yatırım yapmamak, verimsiz büyüme, insan kaynaklarını doğru kullanmamak, bunun çok net bir sonucu var. Düşük verimli istihdam, düşük ücret düzeyi, yoksulluk. Bu yoksulluk problemini çözmek istiyorsak, verimliliği artırmalıyız. Türkiye’deki problem bundan da daha derin. Olan gelir, çok eşitsiz bir şekilde dağılıyor. Türkiye’de gelir dağılımı çok hüzün verici.”

Gelir adaleti tesis edilmeli

Adana’da, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) ‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye’ temasıyla düzenlediği 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi tamamlandı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, düşen politika faizine rağmen finansmana erişimin zorlaştığını söyledi. Turan, yüksek enflasyonist ortamın büyüme, yatırım, istihdama neden olma gibi ekonomik hedeflere ulaşmayı da zorlaştırdığı uyarısında bulundu. Konuşmasında ekonomideki gelişmelere de değinen Turan, özetle şunları söyledi: “Güveni, kurumlara ve kurallara dayalı olarak inşa edelim. Ülkemizin geleceğine güvenelim. Kurumlar ve kuralların üstünlüğünü, adaleti, temel hak ve özgürlükleri, istenen yöne dönük demokrasiyi ve kamu yönetimini sağlar. Gelir adaletini tesis etmek, toplumsal cinsiyet giderlerini elde etmek, dil, din, mezhep, ırk, köken ayrılık olmadan herkes eşit ve özgür yaşamayı temin etmek de kapsayıcı ve güvenilir kurallar ve kurallar ile mümkün olur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da bu gidişata dayanan bir toplumsal dönüşüm yaraşır.”

İnovasyon kültürünün inşası için vazgeçilmez



TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Avrupa’daki resesyon ve iç pazardaki durgunluktan endişe eden her üç patrondan ikisinin işçi çıkarmayı düşündüğünü söyledi. Sönmez konuşmasında ifade özgürlüğünün önemine de vurgu yaptı. ‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Doğru: Hayalimizdeki Türkiye’ zirvesinde konuşan Sönmez, ekonomiyle, demokrasi arasındaki bağlantıya vurgu yaptı. “Altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim doğalgazımız yok. Petrolümüz yok. Bizim tek bir kıymetimiz var. 85 milyon insanımız. Bu insanların umutla, gayretle, arzu ile çalışacakları koşulları yaratmak gençlerimizi tersine beyin göçüne ikna etmek zorundayız” diyen Sönmez “Bunun için ekonomik refahı ve demokratik koşullarda çalışma ortamını sağlamak zorundayız. Unutmayalım, ifade hürriyeti, inovasyon kültürünün inşası için vazgeçilmez. Tek hayat tarzına, tek fikre, tek modele dayalı bir toplumsal anlayış üzerinden memleketimizin geleceğini inşa edemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi