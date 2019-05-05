Demokrasi yara almasın

YSK’ya çağrı yapan çok sayıda hukukçu ve siyasi, İstanbul için verilecek kararın demokrasi ve hukuka uygun olması gerektiğini vurguladı.

31 Mart seçimlerinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen YSK’nın itirazları değerlendirip nihai bir karar vermesi bekleniyor. Kamuoyu ve hukukçular İstanbul seçimleri için YSK’nın kararının önemine vurgu yaparak hukukun yara almaması çağrısı yapıyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda milli irade vardır, millet vardır, sandık vardır. Bugün sandığa sahip çıkma, sandığın demokrasiye gölge düşürmesini önleme zamanıdır” dedi. Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla 35. Olağan Mali Genel Kurul toplantısını Samsun’da yapacaklarını söyledi.

Demokrasiye gölge düşmesin

Feyzioğlu, şunları kaydetti; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda milli irade vardır, millet vardır, sandık vardır. Bugün sandığa sahip çıkma, sandığın demokrasiye gölge düşürmesini önleme zamanıdır. Bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) düşen görev, artık milletin iradesini tartışmasız desteklemektir. İlk adımın, kurtuluşun ve kuruluşun ruhuna, büyük Türk devriminin temel ilkelerine uygun şekilde seçim sürecini nihai olarak sona erdirmektir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

Türkiye, bundan sonra yüzde 100’ümüzle hep birlikte, el ele, hangi siyasi düşünceden olursak olalım her türlü ayrımcılığa karşı 82 milyonu hukuk paydasında buluşturma mücadelesine kaldığı yerden büyük bir kararlılıkla devam etmek zorundadır. Yolumuz uzundur. Umut vardır.”

Güven ya kahraman olacak, ya da demokrasiyi asacak

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da sosyal medya hesabından YSK’nın vereceği kararla ilgili tarihî bir benzetme yaptı. “YSK Başkanı Sadi Güven ya kahraman olacak ya da demokrasiyi asacak” diyen Cesur’un paylaştığı mesaj şöyle;

“Cumhuriyetimizin bir de demokrasi tarihi var: “Menderes 1 kere öldü; idamına imza atan hâkim Salim Başol, ne saygı-ne itibar-eceliyle ama organları paramparça BİN KERE öldü.” #yskbaşkanısadigüven de vereceği kararla, ya kahraman olarak anılacak; ya da demokrasiyi asacak.”