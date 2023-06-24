Demokrasi zayıfladığında ölümler artıyor

Bir araştırmaya göre, demokratik aşınma, hastalıklara kıyasla çok daha yüksek düzeyde ölüme sebep oluyor.

Son yıllarda ABD’de oy verme hakkı mercek altına alındı; Yüksek Mahkeme’de bir oturumda birden fazla dava açıldı. Syracuse Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı yeni bir araştırma, meselenin siyaset dışında da etkileri olabileceğini ortaya koydu. Sosyoloji profesörü Jennifer Karas Montez öncülüğünde yürütülen araştırma, demokratik aşınma ile artan ölümler arasındaki muhtemel bağlantıyı araştırdı. Araştırmanın ayrıntıları Milbank Quarterly adlı site tarafından çevrimiçi olarak yayınlandı. Montez, “Başka ülkelerde yapılan araştırmalar, güçlü demokrasilerin eğitime yatırım yaptığını, her vatandaşa ekonomik fırsatlar sunduğunu ve insanların tercihleriyle uyum gösteren politik kararlar aldığını ortaya koyuyor. Bunun sonuçlarından biri, daha güçlü demokrasilerin daha düşük şiddet suçu ve daha yüksek mutluluk ve hayatî tatmin seviyesine ulaşmaları. ABD’de yapılan araştırmalar, yalnızca demokratik aşınma algısının bile endişe, depresyon, zararlı madde kullanımı ve uyku sorunlarına neden olabileceğini gözler önüne seriyor” dedi.

GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ DAHA UZUN BİR ÖMÜR SAĞLIYOR

Araştırma, Eyalet Demokrasi Endeksi’nden sağlanan verileri ve tüm sebeplerden ötürü yaşanan ölümlerle bağlantılı yaşamsal istatistik verilerini kullanarak, ABD’de var olan seçim demokrasisindeki değişimlerin, 2000-2019 yılları arasında 25-64 yaş arası yetişkinler arasında ölüm riskindeki değişimleri nasıl etkilediğini inceledi. Ekip, bu veriler arasında bazı bağlantılar keşfetti. Montez, bu bağlantıları şöyle anlattı: “En sağlam kanıtların bir kısmı, uyuşturucu kullanımı, şiddet içeren suçlar ve hapsedilme gibi ‘sosyal işlev bozukluğu’ diye anabileceğimiz bazı göstergelere işaret ediyordu. Demokratik aşınma, ilaç zehirlenmelerine ve genellikle damar yoluyla uyuşturucu kullanımından kaynaklanabilecek bulaşıcı hastalıklara kıyasla çok daha yüksek düzeyde ölüme neden oluyor.”