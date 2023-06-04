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4 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Demokrasi zayıflayınca ekonomi üretemiyor

04 Haziran 2023, Pazar 00:07
PROF. DR. DARON ACEMOĞLU: TÜRKİYE EKONOMİSİ KURUMSAL BOZUKLUKLARDAN VE DEMOKRASİNİN ZAYIFLIĞINDAN ÖTÜRÜ, ÜRETKENLİĞİNİ ARTTIRAMIYOR.

YARGI VE BASIN BASKI ALTINDA

“Türkiye'de insan hakları ve demokrasi geriye gitti. Bu, son 10 senede yaşadığımız bir süreç. Yargı bağımsızlığını neredeyse tamamen kaybetti, basın çok büyük baskı altında. Neredeyse tüm TV ve gazeteler özgür haber ve yorum yapamıyorlar.”

 

İKİ BÜYÜK TEHDİT

“Şu anda Türkiye'nin iki büyük tehditle karşı karşıya bulunduğunu söylemek mümkün. Birincisi demokrasi ile ilgili, ikincisi ekonomi. Ekonominin durumu bence hiç iyi değil. Ve kimin seçimi kazandığından bağımsız olarak bu zaten problem olacaktı.”

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Demokrasi zayıflayınca ekonomi üretemiyor

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Ekonominin durumu bence hiç iyi değil. Yapısal olarak Türkiye ekonomisi kurumsal bozukluklardan ötürü, bir açıdan da demokrasinin zayıflığından ötürü, üretkenliğini arttıramıyor, verimliliğini arttıramıyor, teknolojiyi güzel kullanamıyor. Ve bu, son 15 sene içinde artık çok net olarak görebildiğimiz bir şey” dedi.

Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Erdoğan’ın seçimleri bu kadar kolayca kazanması benim için sürpriz oldu” dedi. Türk demokrasisi ve ekonomisini bekleyen tehlikelere, Türkiye ekonomisinin ‘çok kritik’ bir eşikte bulunduğuna dikkat çekerek “Durum bence hiç iyi değil” ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisi için aslında parlak bir gelecek fırsatı bulunduğunu, ancak bunun için kapsamlı politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini söyleyen Acemoğlu, “Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu yapmakla ilgilendiğinden ya da yapsa bile tam anlamıyla inandırıcı olacağından çok da emin değilim” dedi.

Deutsche Welle’nin (DW) sorularını cevaplayan Acemoğlu, “Türkiye’de, insan hakları ve demokrasi geriye gitti. Bu, son 10 sene içinde yaşadığımız bir süreç. Şu anda Türkiye’nin iki büyük tehditle karşı karşıya bulunduğunu söylemek mümkün. Birincisi demokrasi ile ilgili, ikincisi ekonomi. Ekonominin durumu bence hiç iyi değil. Ve kimin seçimi kazandığından bağımsız olarak bu zaten problem olacaktı. Yani Erdoğan seçildi ekonomi daha kötü diyebilir miyiz? Belki… Ama muhalefet gelseydi de ekonominin durumu bir anda iyileşmeyecekti ve hatta bence muhalefet de ekonominin bu baskısı altında, çok zor zamanlardan geçecekti. Şu anda Türkiye ekonomisinin hem yapısal sorunları hem de daha orta vadeli sorunları var. Ve ikisi de çok ciddi.” dedi.

Demokrasinin zayıflığı

Prof. Acemoğlu, ayrıca, “Yapısal olarak Türkiye ekonomisi kurumsal bozukluklardan ötürü, bir açıdan da demokrasinin zayıflığından ötürü, üretkenliğini arttıramıyor, verimliliğini arttıramıyor, teknolojiyi güzel kullanamıyor. Ve bu, son 15 sene içinde artık çok net olarak görebildiğimiz bir şey. Ekonominin yeni sektörlere geçmesi, yatırım yapması, bunların hepsi çok yavaşladı. Aynı zamanda orta vadeli problemler de var… Türkiye’nin çok daha derin reformlara ihtiyacı var, yeni kaynaklara ihtiyacı var. Problemler ciddi gibime geliyor, özellikle Türkiye yeterince ihracat yapamadığı ve yeterince dışarıdan yatırım alamadığı için sürekli Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanmak zorunda kaldı. Bu rezervler bayağı azaldı. Aynı zamanda hükümet sürekli daha fazla harcamada bulunmaya başladı ve bu da bütçe dengesizliğini yarattı. Bunların hepsi gelecek 6 ay içinde bence daha da baş ağrısı yaratacak şeyler ve ciddi reformlara, ciddi yeni kaynaklara ihtiyaç var ve bunların nereden geleceği belli değil… Erdoğan hükümetinin büyük bir reform paketini uygulayacağına inanmıyorum, belki yanılıyorum ama hani büyük bir değişim yapacaklar gibime gelmiyor ve böylece bu problemler devam edecek ve bu Türkiye’nin potansiyelinin altında büyümesi, yüksek genç nüfusunun potansiyelini gerçekleştirmemesi anlamına geliyor. Bu da bence çok maliyetli bir şey zaten…” ifadelerini de kullandı.

Haber Merkezi

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