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14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Demokraside daha da geriye gittik

14 Ekim 2022, Cuma 00:33
AB’NİN TÜRKİYE RAPORU: DEMOKRASİ, HUKUK VE İNSAN HAKLARINDA GERİLEME DEVAM EDİYOR. OHAL DÜZENİ HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE.

İfade özgürlüğü baskı altında

“İfade özgürlüğü konusunda son yıllarda görülen ciddi gerileme sürerken, devlet kurumlarının uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler ile adlî ve idarî yollarla artan baskı, ifade özgürlüğünün kullanımını baltalamaya devam ediyor. STK’lara baskı arttı.”

Ordu, polis ve istihbarat...

“Türkiye taahhüt ettiği insan hakları ve temel özgürlükler standartlarından uzaklaştı. 2021’de kabul edilen eylem planı genel insan hakları durumunda iyileşmeye yol açmadı. Ordu, polis ve istihbarat servislerinin hesap verebilirliği çok sınırlı kaldı.”

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Demokraside daha da geriye gittik

AB’nin yıllık raporunda Türkiye’de demokrasinin gerilediği, ekonominin kötüye gittiği vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2022 Genişleme Paketi kapsamında yer alan “Türkiye Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, “demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler olduğu, gerilemenin ve başkanlık sisteminde yapısal eksikliklerin devam ettiği, parlamentonun hükümeti sorumlu tutmak için gerekli araçlardan yoksun kalmaya devam ettiği, yürütme, yasama ve yargı arasında sağlam ve etkin bir kuvvetler ayrılığı sağlanmadığı, yürütme organının demokratik hesap verebilirliğinin seçimlerle sınırlı kalmaya devam ettiği” iddia edildi. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin bozulmasının sürdüğünün savunulduğu raporda, olağanüstü hal sırasında alınan önlemlerin çoğunun yürürlükte kalmaya devam ettiği, yasal çerçevenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği söylendi..

Baskı arttı

2021’de kabul edilen insan hakları eylem planının uygulanmaya devam edildiği ancak genel insan hakları durumunda iyileşmeye yol açmadığının ileri sürüldüğü raporda, ifade özgürlüğü konusunda son yıllarda görülen ciddi gerilemenin devam ettiği, devlet kurumlarının uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler ile adli ve idari yollarla artan baskının, ifade özgürlüğünün kullanımını baltalamaya devam ettiği savunuldu.  Raporda, sivil toplum örgütlerinin artan baskıyla karşı karşıya kaldıkları, ordu, polis ve istihbarat servislerinin hesap verebilirliğinin çok sınırlı kaldığı iddia edilerek, Türkiye’nin kamu yönetimi reformu alanında orta derecede hazırlıklı olduğu, idarenin hesap verme sorumluluğunun yetersiz kaldığı, insan kaynakları yönetiminin iyileştirilmesi gerektiği ileri sürüldü.

Endişe kaynağı olmayı sürdürüyor

Avrupa Komisyonu’nun 2022 raporunda dikkat çeken bölümlerden birini de “Yolsuzlukla mücadele” bölümü oluşturdu. “Yolsuzluk çok yaygın olmayı ve bu durum endişe kaynağı olmayı sürdürüyor” denilen raporda, şu ifadeler yer verildi: “Yolsuzlukla mücadeledeki eksikliklerin giderilmesinde hiç bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu, yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele etme iradesinin olmadığının bir işaretidir.” Türkiye’nin yine benzer bir şekilde organize suçlarla mücadelede de adımlar atması gerektiğine, FATF’ın gri listesinden çıkmak için yapılan önerileri de hayata geçirmek durumunda olduğuna vurgu yapıldı.

Siyasî çoğulculuk baltalanıyor

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da raporda, iktidarın muhalefet partileri üzerindeki baskısı eleştirildi. OHAL’in 2018’de kaldırılmasına rağmen hükümet yetkililerine olağanüstü yetkiler veren ve olağanüstü halin kısıtlayıcı bazı uygulamalarının korunduğu yasal hükümlerin yürürlükte kaldığına işaret edildi. Son bir yılda artan sayıda milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıldığı hatırlatılırken, “Yargı, başka HDP olmak üzere, TBMM’deki muhalefet partilerinin üyelerini terörle bağlantılı suçlar işledikleri iddiasıyla sistematik olarak hedef almaya devam etmiş ve bu durum siyasi çoğulculuğu baltalamıştır” ifadelerine yer verildi. 

 

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