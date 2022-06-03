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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Demokraside hâkim Meclis, hükümet hizmetkârdır

03 Haziran 2022, Cuma 11:29
Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Adana’da verdiği seminerde demokrasi, hürriyet ve adâlet konularında açıklamalar yaptı. İlhan, “müsbet hareket ve ‘mânevî cihad’ dersine bu asırda çok daha fazla ihtiyaç var” dedi.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

“Çağın Kur’an mesajı, Ahrarlık Din ve Siyaset” konulu seminer Adana Yeni Asya Seminer Salonunda yapıldı. Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, verdiği seminerde, demokrasi, hürriyet ve adâlet hakikatini Kur’ânî târiflerle açıkladı. Konuyu, Bediüzzaman’ın Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar ekseninde dinleyicilere aktaran İlhan, insanlığın Kur’ânî “müsbet hareket” ve “mânevî cihad” dersine bu asırda çok daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti. 

Bediüzzaman’ın “eski zamanda İslâmiyetin terakkisi, düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecâvüzatını def etmek (püskürtmek), silâhla, kılıçla olmuş. İstikbalde silâh, kılıç yerine hakikî medeniyet ve maddî terakki, hak ve hakkaniyetin mânevî kılıçları düşmanları mağlûp edip dağıtacak. Medenîlere galebe çalmak iknâ iledir, icbâr (zorlama, baskı) ile değildir” târifiyle Müslümanların tâkip edeceği istikameti gösterdiğine dikkati çekti. 

Esas olan, manevi cihad

Toplumda cihat denince sadece silahla yapılan maddi cihadın anlaşıldığını, özellikle bu asırda esas olan, müsbet hareket eksenli “Mânevi cihad”ın ise Müslümanlarca pek bilinmediğini ifade ederek, bununla ilgili şu tespitleri sıraladı: “Asıl olan, evvelemirde imanın tahkimiyle, İslâmî şuurun ihyasıyla, ahlâk ve terbiye mânevî hizmetleriyle, ‘tenvir (aydınlatma) ve irşad’la, ‘imtizac-ı efkârla ittihadı’ sağlamaktır. Teârüf (birbirini tanıma)’ ile teâvünün, maddi ve mânevi yardımlaşmanın yolunu açmaktır. Demokrasi, temel hak ve hürriyetlerin hayata geçirilmesiyle ‘müsbet hareket’ ve Peygamberî ‘mânevi cihad’ metoduyla ilmî ve fikrî mücahedeyi, tebliği yapmaktır…” 

Bediüzzaman’ın “Ve işlerde onlarla istişâre et’, ‘Onların aralarındaki işleri istişare iledir’ âyet-i kerîmelerinin cumhuriyet ve demokrat mânasında tecellîsi olarak tefsir ve tavsifiyle ettiği meşrutiyeti “hâkimiyet-i millet, ve umum akvâmın (milletlerin) sebeb-i saadet; kuvvete bedel, hayatı hak, kalbi mârifet, lisânı muhabbet, aklı kânun, şahıs değildir. İslâmiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır” ifâdelerinin önemi üzerinde durdu. 

Hükûmetler hizmetkâr olmalı 

Yine Bediüzzaman’ın “Zaman-ı meşrûtiyetin zenbereği, rûhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, mârifettir, kânundur, efkâr-ı âmmedir (kamuyudur)” beyânıyla, gerçek bir demokraside millet irâdesinin mücessem hali olan Meclis’in hâkim olup hükûmetin hizmetkâr olması gerektiğini belirten Cevher İlhan, daha sonra şu hususları özetledi:

“Demokratlık ve hürriyet-i vicdan İslâmiyet’in bu kanun-i esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer, istibdad mutlak keyfî olur’ tesbitinden hareketle “şahıs yönetimi’nin milletin idâresinde yetersiz kaldığını, buna mukabil ‘Meclis sistemi’nin hâkimiyetinin önemini vurgular. 

Bediüzzaman’ın demokrasi ve hürriyetleri Kur’ân nâmına alkışladığını nazara veren İlhan, ülkemizi ve İslâm dünyasını kayıtlayan istibdat zincirlerinin demokrasi ve hürriyetlerle parçalanacağını, maddî ve mânevî kalkınma yolunun bu esaslarla açılıp gerçek medeniyete ulaşılacağını yakın siyasi tarihten misallerle anlattı. 

Seminerin son bölümünde ise, katılımcılar tarafından sorulan suallere verilen cevaplarla seminer sona erdi. 

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  • Gültekin

    3.6.2022 12:00:07

    Gerçek adaletin olmadığı yerde, huzur olmaz, terör durmaz, devlet kademesinde görev yaban bütün memurlar, bu asil soylu milletin HİZMETKARI olduğunu asla unutmamalıdır, memurlar, millete hizmet etsinler diye maaş aldıklarını bilsinler ve aldıklarını hak etsinler ki evlerine helal lokma getirsinler de huzura ersinler.

Risale-i Nur Külliyatı

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