Demokraside sınıf düştük

2022 Demokrasi Raporu yayımlandı. Rapora göre Türkiye son 10 yılda en fazla anti-demokratik hale gelen 10 ülkeden biri. Türkiye, Dünya Demokrasi Ligi’nde Cibuti ve Ruanda gibi ülkelerin dahi altında yer aldı.

Listede 2 alt sıramızda bir süre önce kralın Svaziland olan adını değiştirdiği Esvatini Krallığı’nın yer alması dikkat çekti. Raporda ayrıca Türkiye’nin “toksik” bir kutuplaşma ile en çok otoriterleşen ilk 5 ülke arasında olduğu belirtildi. Bu demokratik resesyonda Türkiye, çoğulcu olmayan partiler tarafından yönetilerek en çok otoriterleşen 6 ülke arasında sayıldı.

147’NCİ SIRADAYIZ

İsveç Göteborg Üniversitesi V-Dem Enstitüsü’nün her yıl açıkladığı demokrasi endeksinde Türkiye 179 ülke arasında 147’nci sırada yer aldı. Türkiye’nin “seçimli otokrasi” olarak tanımlandığı 2022 raporunda “Türkiye’de kutuplaşma AKP’nin 2002 yılında seçilmesi ile başladı ve demokrasiye karşı stratejik bir araç olarak kullanıldı. Kutuplaşma toksik hale geldiğinde farklı kamplar birbirlerini kendi yaşam tarzlarına ya da ülkelerinin var oluşuna karşı bir tehdit olarak algılamaya başlarlar. Araştırma, vatandaşların çok kutuplaştırıldığında demokrasiyi terk etme eğiliminin arttığını gösteriyor” denildi. Raporda otoriterleşen ülkelerin bölgelerindeki diğer ülkeleri de etkilediği, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) otoriterleşen iki ülkenin Yemen ve Türkiye olduğu belirtildi.