Demokrasimizin kara günü

Millet İradesine vurdukları darbeyi idamlarla kana da bulayan 27 Mayısçılar lânetle hatırlanırken, Adnan Menderes ve arkadaşları rahmet dualarıyla anılıyor.

DÜZMECE MAHKEME KARARI İLE.... BUGÜN 27 Mayıs darbesiyle devrilen Başbakan Adnan Menderes’in, darbeciler tarafından kurulan düzmece mahkemenin kararıyla idam edilişinin yıldönümü. Bir gün önce de Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmişti. MEZARLARI BAŞINDA ANILACAKLAR Demokrat Parti İstanbul İl Teşkilatı Menderes ile merhum Zorlu ve Polatkan için bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da Genel Başkan Gültekin Uysal'ın iştirakiyle bir anma töreni gerçekleştirecek. Saat 12:30'daki programa çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

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