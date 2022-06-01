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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demokrasinin dili bu dil olamaz

01 Haziran 2022, Çarşamba
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, SADAT kurucusu ve yöneticisi Ersan Ergür’ün tartışmaya yol açan “Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz, etmeyeceğiz, vatan sağolsun” sözlerine tepki gösterdi.

Taşgetiren, yazısında, “Ersan Ergür çok yanlış oynuyor. Bu psikoloji sağlıklı bir psikoloji değil. Bir kere Türk milletinin iradesine sen hakim değilsin, seçimin sonuçlarını sen tayin edecek değilsin, Türk milletinin dostunu – düşmanını sen belirleyecek değilsin… Seçimlerde ortaya çıkacak hangi sonuç ‘Yüce Türk milleti’nin iradesini yansıtmış olacak hangisi ‘Türkiye düşmanları’nın, bunu tayin etme yetkisi kime verilmiş? Ya da sana mı verilmiş?” ifadesini kullandı. 

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na hapis tehdidi

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditkâr sözleri de tepki çekti. Bahçeli, Partisinin Van’da düzenlenen “Belediye Başkanları Çalıştayı”nda “Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Anlaşılan aklın başından gitmiş, çok istekliysen, terörist Demirtaş’ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et, sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu serer, duvara da halını asarsın” dedi.

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