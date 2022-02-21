Demokrasinin güvencesi toplum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) katılmak üzere Almanya’ya gitti. Burada DW Türkçe’ye konuşan İmamoğlu, şunları söyledi.

”Türkiye’de 1946’dan beri, çok partili yaşama geçildiğinden bu yana bir demokrasi mücadelesi veriliyor. Ben şu reflekse bakarım: Türkiye ihtilaller gördü ama ihtilallerden hemen sonra yapılan dayatmalara karşı toplum, dayatmanın yapıldığı tarafa değil, tam tersi tarafa oy kullanma refleksini göstermiştir. Bu 1960 ihtilalinden sonra da öyle olmuştur, 71’den sonra da, 1980’den sonra da, hatta 1998 28 Şubat krizinden sonra da benzer refleksler toplum tarafından ortaya konmuştur. Dolayısıyla güvence aslında toplumun kendisi. Toplum neye refleks gösteriyor, kimin yanında duruyor? Bence bunun en tepe noktasını da İstanbul seçimleri yaşattı. Toplum otoriter bir anlayışla, hem basını elinde tutan, daha da ileri gidip kaybettiği bir seçimi iptal edecek kadar otoriter davranmayı tercih eden bir güce karşı büyük bir dayanışma göstererek, demokrasinin yanında durarak, 25 yıl sonra, hatta belki bugünkü hükümetin en büyük gücünü aldığı İstanbul kentinde, 10 puandan fazla bir farkla 806 bin oy farkıyla bizi seçti. Onun için Türkiye’de çoğulculuk, demokrasi adına şüphe etmemek lâzım.”

Haber Merkezi