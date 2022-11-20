Demokrasinin önünü Millet İttifakı açar

PROF. DR. TANJU TOSUN: SEÇİMLERİ MİLLET İTTİFAKI ALIRSA DEMOKRATİK GERİLEME BİTER, HUKUK DEVLETİNE DÖNÜLÜR.

İKİ SEÇİMİ DE KAZANIRSA - AKP ERİDİĞİNİN FARKINDA

Prof. Dr. Tanju Tosun, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda demokrasinin önünün açılacağını söyledi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin katıldığı Altılı Masa toplantılarının sekizincisi DEVA Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Gazete Duvar’a hem Altılı Masa toplantılarını hem de önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine az bir zaman kala siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhur çoğunluğu elde edemez

Kamuoyu araştırmalarına göre Cumhur İttifakı’nın sayısal gücü cumhurbaşkanı seçimini kazanmaya, hatta parlamentoda çoğunluğu elde etmeye yetmediğini söyleyen Tosun, “Son kamuoyu araştırmaları Cumhur İttifakı’nın oylarında bir miktar artış olduğuna işaret etse de bu artışın ittifakın beklediği oya yükselerek toparlanma şeklinde yorumlanması zor. Güvenilir firmaların araştırmalarında maksimum 3-4 puanlık toplam artışa karşılık, halen 2018 seçimleriyle karşılaştırıldığında oy seviyesinin 10-12 puan gerisinde olan bir oran var. Ekonomik kriz koşullarında AK Parti eski oy oranına ulaşmasının zor olduğunun farkında, bunun için en azından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini kazanacak bir desteğe ulaşma amacıyla seçime yönelik politikalara yönelmiş durumda. Politika tercihleri, projeler seçim yaklaştıkça hayata geçirildiği için popülist nitelikte olsa da son tahlilde ekonomik popülizmin seçim kazanmaya destek olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Konut kampanyası, EYT sorununu çözmeye yönelik yasal düzenleme, çeşitli ekonomik af uygulamalarıyla iktidar bunu yapmaya çalışıyor” dedi.

Seçim ittifakına dönüşmeliler

2023 seçimleri Cumhuriyetin ilanının 100. yılına denk geldiğine dikkat çeken Tosun, “Seçmenin sandıkta yapacağı tercih Cumhuriyetin ikinci yüzyılında nasıl bir ülkede yaşamak istediğine ilişkin kararı olacak. AK Parti iktidarının özellikle 2015 sonrası uygulamaları, Cumhur İttifakı’nın ekonomi, siyaset ve topluma bakışı veri alındığında, seçimleri kazanmaları durumunda iktisadi, politik, kültürel anlamda değişim beklemek zor. Çünkü, siyasi yönelimleri, ideolojik referansları, beslendikleri değerler buna uygun değil. Üstelik, seçim kazanmanın tesis edeceği yeni bir özgüvenle Türkiye’nin demokratikleşme, insan hakları, iktisadi kaynakların paylaşımı anlamında, bir arada yaşama, eşit yurttaşlık temelinde daha da geriye gitme riski mevcut. Millet İttifakı’nın bir seçim ittifakına dönüşüp, yasama çoğunluğunu ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaları durumunda, bugüne dek söylemleri, tesis ettikleri birlik görüntüsü, önerdikleri sistem değişikliği veri alındığında, Türkiye’nin çağdaş dünyanın yeniden bir parçası olan, demokratik gerilemenin sona erdiği, yoksulluğun bir miktar gerilemiş olduğu, hakça paylaşımın imkanlar ölçüsünde sağlanacağı, hukuk devleti yolunda mesafe kat edeceği, devletin taraflara adil ve eşit davranacağı bir ülke haline gelmesi daha olası” dedi.

Haber Merkezi