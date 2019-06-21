'Demokrasiye destek verin'

23 Haziran’da sandığa gitmenin önemini vurgulayan İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu mücadele Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek demek, bu ülkede demokrasiyi, kardeşliği, barışı ve milletçe kucaklaşmayı desteklemek demektir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da sandık başına gitmenin çok önemli bir görev ve tarihe damga vuracak bir irade olacağını belirterek, “Bu aziz şehirde yaşayan 16 milyonluk İstanbul ittifakını göreve çağırıyorum. Parti kimliklerinizi bir kenara bırakın. Medyadan ve sosyal medyadan zihinlerinizi zehirleyen kirli iftiraları ve yalan haberleri bir kenara bırakın. Sadece ve sadece çocuklarınızı düşünün. Sandık başına gidin ve özgür iradenizle karar verin. İnandığınız aday kimse, etki altında kalmadan, mahalle baskısına boyun eğmeden vurun mührü. Ama oylarınıza da mutlaka sahip çıkın” dedi. İmamoğlu, bir otelde amatör spor kulüpleri temsilcileriyle bir araya geldi.

İmamoğlu’nun elinden alınan hak, millete ait bir haktır

Konuşmasında sandığa gitme çağrısı yapan İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi kararının “adil” olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu; “İmamoğlu bu süreçte kendi şahsi kavgasını yapıyor değildir. İmamoğlu’nun elinden alınan hak, millete ait bir haktır. Alınan İmamoğlu’nun seçilme hakkı değildir. Alınan bu şehirde yaşayan 16 milyonun seçme hakkıdır. Bu nedenle 23 Haziran seçimleri asla ve asla Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu mücadelesi değildir. 23 Haziran seçimleri kendi nefsinin peşine düşenlerle, milletinin hakkını arayanların mücadelesidir. Bu mücadelede Ekrem İmamoğlu’nun yanında olmak demek; doğrunun, adaletin, hakkın ve haklının yanında olmak demektir. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek demek, bu ülkede demokrasiyi, kardeşliği, barışı ve milletçe kucaklaşmayı desteklemek demektir.”