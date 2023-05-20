ÜLKEMİZDE ADALET, HÜRRİYET VE DEMOKRASİ TARTIŞMALARI DEVAM EDERKEN, BU DEĞERLERE HAVA VE SU GİBİ MUHTAÇ OLDUĞUMUZ VURGUSU YAPILIYOR.

DEMOKRASİ ÖZGÜR KILACAK

GENÇLERLE bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, adalet, hürriyet ve demokrasinin önemine vurgu yaparken, “Demokrasi olmazsa, adalet olmazsa hava ve susuz yaşayamadığınız gibi yaşayamazsınız. Hakkını isteme meselesi, bir ülke içinde hava ve su gibidir. Demokrasiyi sonuna kadar yaşayın ve yaşatın. O hepimizi özgür kılacak” diye konuştu.

GELECEĞİMİZİ TAYİN EDECEĞİZ

GELECEK Partisi Lideri Davutoğlu da, 28 Mayıs’ta, ülke olarak sadece bir seçim değil ülkemizin geleceğini tayin edecek bir eşikte bulunduğumuzu hatırlatarak, “Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak. İkinci yüzyıla biz özgürlükler ülkesi, adalet, eşitlikler ülkesi, siyasî ahlâk ülkesi olarak girmeye kararlıyız” dedi.

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Demokrasiye hava ve su gibi muhtacız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Demokrasi olmazsa, adalet olmazsa hava ve su gibi yaşayamazsınız. Hakkını isteme meselesi, bir ülke içinde hava ve su gibi. Demokrasiyi sonuna kadar yaşayın ve yaşatın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençleri 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde firesiz oy kullanmaya çağırdı. İmamoğlu, “Demokrasi olmazsa, adalet olmazsa hava ve su gibi yaşayamazsınız. Hakkını isteme meselesi, bir ülke içinde hava ve su gibi. Demokrasiyi sonuna kadar yaşayın ve yaşatın. O hepimizi özgür kılacak, hepimizi birbirine saygı duyan insan hâline getirecek” dedi.

İmamoğlu, dünkü rutin toplantılarını İBB Habitat Şişli’deki çalışma odasında yaptı. Yerleşke içinde ders çalışan öğrencilerle selamlaşan İmamoğlu, toplantıları sonrasında kahve içmek için sözleşti. Çalışmalarını tamamlayan İmamoğlu, daha sonra gençlerle bir araya geldi. Geçen seçimlerde oy kullanıp kullanmadıklarını soran İmamoğlu, öğrencilerin büyük çoğunluğunun oy kullandığını öğrendi. Gençlerle seçim konulu sohbet eden İmamoğlu, ikinci tura kalan seçimin kaderini gençlerin belirleyeceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

DEMOKRASİ HEPİMİZİ ÖZGÜR KILACAK

“Umarım burayı sevdiniz. Burayı sahiplenin. Bu tür mekânların sahibi olun. Çünkü yarın bir yönetici gelir bu sistemde, ‘Yok ya değiştirin, burayı başka bir şey yapalım’ der. ‘Hayır kardeşim, sahibi biziz, değiştiremezsin’ deyin. Şu an itibarıyla buranın sahibi sizsiniz. Ekrem İmamoğlu zaten değil tek başına. Bir siyasi irade de değil. Sizsiniz. Bir şey bir yerde değiştirilecekse size sorulmak zorunda. O iradenizi ortaya koyun. Bunun adı demokrasi. Ben size başka bir şey anlatmıyorum. Demokrasi olmazsa, adalet olmazsa hava ve su gibi yaşayamazsınız. Evin içinde öyle değil misiniz? Ben 12 yaşında kızımla mücadele edemiyorum. Hakkını çatır çatır arıyor ve istiyor. ‘Hakkımı alırım’ diyor. Muhtemelen her biriniz de anne- babanızla öylesiniz. Hakkını isteme meselesi, bir ülke içinde hava ve su gibi. Demokrasiyi sonuna kadar yaşayın ve yaşatın. O hepimizi özgür kılacak, hepimizi birbirine saygı duyan insan hâline getirecek.” İmamoğlu, ayrıca, “Yani bu sistem değişirse siz, 20-25 senenizle ilgili aslında bir karar vereceksiniz. Yani aramızda bir yaş farkı var. Dolayısıyla insanın da doğal bir ömür yaşı var. Bu konu siz daha çok ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul - anka

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Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, milletin 28 Mayıs’ta ya statükoya, ‘devam’ diyeceğini ya da ‘değişim’ diyeceğini ifade ederken, “Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak. İkinci yüzyıla biz özgürlükler ülkesi adalet eşitlikler ülkesi siyasi ahlak ülkesi olarak girmeye kararlıyız.”dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, “28 Mayıs’ta ya statükoya, ‘devam’ diyeceğini ya da ‘değişim’ diyeceğini ifade ederken, “Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak. İkinci yüzyıla biz özgürlükler ülkesi adalet eşitlikler ülkesi siyasi ahlak ülkesi olarak girmeye kararlıyız.” dedi. Millet İttifakı’nın ortak çabasının parçasıyız. Kimseye tepeden bakmadık, bizi küçük göstermeye çalışanlara da sessiz kalmayız. Görecekler. Meclis’te çok kuvvetli bir siyasi ekiple, adalet, şeffaflık, liyakat konusunda öyle bir ses çıkaracaklar ki o Meclis’i göreceksiniz” diye konuştu. “Bir 5 yıl daha iktidara yakın olanların herkesi tehdit ettiği, yalan söylediği, iftira attığı ama özgürlüklerin kısıtlandığı dezenformasyon yasasıyla medya ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir düzenin devam etmesini mi istiyorsunuz’ diye soran Ahmet Davutoğlu şunları söyledi: “Yoksa özgürlükleri esas alan insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir değişim mi? Gençlerin geleceğini karartan ve torpil mekanizmasını işleten mülakat sistemi mi devam edecek statüko olarak, yoksa liyakate mı geçilecek. Bir grup oligarkın gittikçe zenginleştiği halkın fakirleştiği bir ekonomik düzen mi devam edecek yoksa gelir adaletin dayalı vergilerin hakça dağıtıldığı bir yeni düzen mi kurulacak… 28 Mayıs’ta bu soruları sorarak statükoya ‘evet’ deme içerisinde olanlara gideceksiniz ve anlatacağız. Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak. İkinci yüzyıla biz özgürlükler ülkesi adalet eşitlikler ülkesi siyasi ahlak ülkesi olarak girmeye kararlıyız.”

İktidar, algı operasyonu yapıyor

İktidar algı operasyonlarıyla “zafer kazandık” iddiası içerisine girmiş olabileceğini dile getiren Davutoğlu, “Bir kez daha söylüyorum. Biz bitti demedikçe bitmeyecek. Altı genel başkan olarak önemli kararlar aldık. İktidar kampanya süresince insanlara daha iyi bir gelecek vadetmedi. İnsanlara şu şu konularda korkman lazım dedi. Biz gidersek şunlar şunlar olur diye korkuttu” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA