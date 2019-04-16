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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Demokrasiye olan güveni sarsmayın

16 Nisan 2019, Salı
Seçilme haklarına yönelik ağır hak ihlallerinin yaşadığına vurgu yapılan SODEV açıklamasında, yaşananlar “Yaklaşık 150 yıllık demokrasi tarihinden travmatik bir kopuşa neden olacaktır” denildi.

31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan belirsizlik ve YSK’nın aldığı bazı kararlar demokrasiye olan güveni de zedeliyor. Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) yazılı bir açıklama yayınlayarak yaşananların bedelinin ağır olacağının altını çizdi. SODEV açıklamasında, “31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden iki haftalık bir süre geçmesine rağmen, meşru seçim sonuçlarının tanınmaması, seçmen iradesinin gereğinin yerine getirilmemesi hukuk güvenliği ve demokrasiye olan inancı tahrip eden bir sürece dönüşmüştür. Temel yurttaşlık haklarını kullanarak sandığa giden seçmenlerin seçme hakları ile yerel yönetim adaylarının seçilme haklarına yönelik ağır hak ihlallerine her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Seçim güvenliğine ilişkin temel hukuki güvencelerin tanınmamasının en büyük örneği, açık kanun hükmüne rağmen; Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da sonuç birleştirme tutanağına göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmemesi olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar tutarsız

Açıklamada, “YSK içtihatları geçersiz oyların ancak somut delil olduğunda yeniden sayılmasını şart koştuğu halde, soyut itiraz üzerine bu oyların yeniden sayılması; aynı çuvalın içinden çıktığı için bazı geçerli oyların da hiçbir dayanağı olmadığı halde yeniden sayılması bir diğer ağır hukuk ihlalidir. Muş Malazgirt’te ve merkezde oyları iptal edilen HDP’nin seçim sonucunu değiştirebilecek nitelikteki itirazları ise dikkate alınmamış; oyların yeniden sayılması talebi YSK tarafından reddedilmiştir. Bu kararlar YSK’nın seçim hakkında verdiği kararların tutarsızlığının somut göstergeleridir. Bazı il ve ilçelerde belediye başkanları ve meclis üyelerine verilen mazbataların, sonradan ihdas edilmiş hukuk dışı ve tamamıyla keyfi gerekçelerle geri alınması ve alınan mazbataların ikinci sırada gelen adaylara verilmesi de tahribatı daha da ağırlaştırmıştır” denilerek ihlallere dikkat çekildi.

Kendi kendini yok etme hamlesi

Hukuka dönülmesi çağrısı yapılan açıklamada, “Ülkemizde seçim güvenliğine ilişkin bu tahribat, demokrasi tarihimizde seçim güvenliğinden sorumlu kişi ve kurullarca gerçekleştirilen kendi kendini yok etme hamlesine dönüştürülmemeli; seçme ve seçilme haklarının kullanımı hukuk kuralları çerçevesinde gecikmeksizin tanınmalıdır. Seçmenlerin günlerdir yaşadığı belirsizlik süreci, seçimlere ve kurumlara olan güvensizliği arttırmakla kalmamakta, temel yurttaşlık haklarının içini boşaltmaktadır. Sandığa giden hemşeriler, seçme seçilme hakkına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan seçmenlerin, oy verdikleri partiden bağımsız olarak ülkeleri ve gelecekleri için kaygılarının böylesi arttığı bir ortamda, demokratik zemine olan güvensizlik bir an önce tamir edilmelidir. Aksi, ülkemizin bambaşka bir dönem ve sürecin içine girmesine, yaklaşık 150 yıllık demokrasi tarihinden travmatik bir kopuşa neden olacaktır. Bunun ise hepimiz için bedeli çok ağırdır” denildi.

Haber Merkezi

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