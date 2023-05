Demokrasiyi çok özlemişiz

Kemal Kılıçdaroğlu, “İnşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Demokrasiyi özledik” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oylarını kullanan Millet İttifakı liderleri açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu: “Sandığa gidip bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Hepimiz demokrasiyi, birlikte olmayı, kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”

Önemli bir dönüm noktası olacak

Gültekin Uysal: “Sadece bir görev bilinciyle değil Memleketimize baharların geleceği inancıyla, herkesin yarınından emin olduğu bir Türkiye için Kıymetli Eşim Hatice Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Anneler günü vesilesiyle bu oy ayrı bir önem taşıyor. Bu oyla, Kıymetli Eşime bugünü, Bitanecik Kızlarıma yarınları, Canım Anneme mutluluğumu armağan ediyorum. Memleketimize, Milletimize hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs 1950’nin yıl dönümünde 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden bir nefes almasına vesile olacaktır. Türk demokrasisinin en önemli sermayesi kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetidir, seçimi icra edebilme kabiliyetidir. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık baharın sonu yazın başlangıcı, milletimizin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her 1 oy sandığa cemre olarak düşecektir. Milletimizin olduğu kadar kadim coğrafyanın, insanlığın da tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.”

Sonuçlara saygı gösterilmeli

Meral Akşener: “Aziz milletimizin vereceği karar başüstünedir. Oylarımız ülkemiz için hayırlara vesile olsun… Her şey çok iyi, her şey çok güzel olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçimin, öncelikle milletimiz için, sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok güzel bir çalışma yürütüldü. Özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık. Ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık. Arkadaşlarımıza sordum 45 yerde miting yapmışım, 54 noktada da program yapmışım. 66 noktada sayın İmamoğlu, sayın Mansur Yavaş aynı şekilde sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. Bu seçimde Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey; bizim, seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek. Seçmen velinimettir. Üç yıldır Türkiye’de esnaf gezerek bunu öne çıkarmaya çalıştım. Benim tutumum Milletimiz patrondur, seçmen velinimettir tavrını, tutumunu öne koymaktı. Çok iftiralar, çok hakaretler, çok abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an itibariyle önemi yok. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir. Başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak.”

Seçimler demokrasinin bayramıdır

Ali Babacan: “Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün bayramımız. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini açıkça ilan ettiği bir gün. Demokrasi, seçimden seçime işleyen bir mekanizma da değil; iki seçim arasında istişare ve sürekli çalışması gereken bir yönetim sistemidir. Seçimler, demokrasinin bayramıdır. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın açıkça egemenliğini ilan ettiği bir gün. Demokrasiyi çok önemsiyoruz. Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.”

Demokratik bilincin yansıması olacak

Ahmet Davutoğlu: “Bugün hem Anneler Günü hem seçim bayramını birlikte kutluyoruz. Seçim bayramı, çünkü seçim bir milletin kendi kaderini tayin etmek üzere kullandığı bir haktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bir seçimle girdik. Bundan sonra nice seçimler yapılacak. 1950’den bu yana girilen çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçilen, ülkeyi devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalarak çalışmak zorundadırlar. Kampanya sürecinde biz siyasiler olarak çok konuştuk. Bugün halkın konuşma vakti. Halk ne konuşursa doğru düşünmemiz, halkın kararı ne olursa ona saygı göstermemiz gerekir. Bu Türkiye’de demokratik bilincin olgunlaşmasının yansıması olacak. Ben 14 Mayıs’ın 1950’de olduğu gibi Türkiye’de çok partili sistemde demokratik tahammüllerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağının kanaatindeyim. Biz önümüzdeki yüzyılı demokrasiye dayalı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı ve kendi içinde toplumsal barışı sağlamış, bütün kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Bu seçimler, bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak seçimlerdir.”

Mühim olan, milletin sıkıntılardan kurtulması

Temel Karamollaoğlu: “Oylarımızı kullandık, son üç ayı oldukça yoğun bir çalışma içinde geçirdik. Milletimize, biz hangi konuları nasıl düzelteceğimizi anlatmaya çalıştık. İktidar partisi de ciddi bir çalışmanın içine girdiler. Elbette diğer partiler de var çalışan, gayret gösteren milletimiz son tercihini bugün belirleyecek. Öyle ümit ediyoruz ki, gece yarısına doğru bütün sandıklar açılmış olacak, sayımlar hemen hemen tamamlanmış olacak. Ufak tefek ihtilaflı konular olursa onlar da yarın sabaha kadar çözülecek. Bütün basın mensuplarına gösterdiği ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ayrım yapmadan, aynı kanaatte olabiliriz veya farklı kanaatte olabiliriz mühim olanı memleketimizin, milletimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi...Bugüne kadar varsa sıkıntılar onlardan kurtulması. Bugün karar günü. Bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.”