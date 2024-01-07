Demokrat Parti, kuruluşunu kutluyor

Demokrat Parti (DP) Bilecik İl Başkanı M. Erkan Beler, partisinin 78. kuruluş yıldönümüne ilişkin bir kutlama mesajı yayınladı.

7 Ocak’ta kurulan Demokrat Parti’nin ülkenin siyasi tarihinde önemli bir dönemeç olduğunun altını çizen Başkan Beler, “7 Ocak 2024, Demokrat Parti’mizin 78.kuruluş yıldönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. DP, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir dönemeçtir ve demokratik değerlere olan bağlılığıyla bilinir. Kuruluşundan bu yana, Demokrat Parti, toplumsal kucaklaşma, özgürlükler ve adaletin güçlendirilmesi konularında önemli adımlar atmıştır. Partimiz, ülkemizin demokratik temellerini güçlendirerek, halkın hak ve özgürlüklerini koruma misyonunu benimsemiştir.nDemokrat Parti ile nice yıllara!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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