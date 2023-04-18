Demokrat ve adil bir Türkiye için Millet İttifakı

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, “Parlamenter Rejimin tam olarak işlemesi, daha adil bir Türkiye için Millet İttifakı diyoruz” dedi.

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz İzmir Kültür Merkezindeki sohbette, ‘Neden Millet İttifakı’ konulu bir seminer verdi.

Risale-i Nurlar’dan bölümler okuyarak mevzu bahis konuyu her yönüyle izah etti. Yeni Asya olarak Neden Millet İttifakı başlıklı bir broşür de hazırladıklarını ifade etti. Ülkemizin huzura, ortadoğunun istikrara kavuşması için bu iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi. Bir soru üzerine; “AKP iktidarında yurtdışı gezileri de dahil olmak üzere Yeni Asya Gazetesini adeta dışladılar. Hatta bizim basın kartlarımızı dahi yenilemediler. Üç yılı aşkındır da resmi ilan verilmiyor” dedi.

Halk hukukuna sahip çıkmalı

Halkın hukukuna sahip çıkması gerektiğini ifade eden Güleçyüz, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de eserlerinde; “Millet hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti bile müstebit eder” ifadesini kullandığını aktardı. Kâzım Güleçyüz, Said Nursi’nin Risale-i Nur eserlerinden Münazarat isimli eserinde hürriyet ve demokrasi konularında değişmez ölçüler verdiğini söyledi. Ancak bu eserlerin maalesef okunmadığını ifade etti. “Millet ittifakını teşkil eden partilerin, ki içinde Demokrat Parti de var. Bir araya gelmeleri ve beraber fotoğraf vermeleri için Yeni Asya olarak biz teklif ettik. Parlamenter Rejimin tam olarak işlemesi, daha adil bir Türkiye için Millet İttifakı diyoruz” diye konuştu.

İzmir - Salih Sütçüoğlu