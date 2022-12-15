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Demokratik bir hükümet muhalefetten korkmaz

15 Aralık 2022, Perşembe 18:30
Freedom House (Özgürlük Evi) mahkemenin İmamoğlu kararını, “ Demokratik bir hükümet siyasi muhalefetten korkmaz” sözleriyle değerlendirdi.

Merkezi başkent Washington’da bulunan sivil toplum kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi) mahkemenin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını kınadı. Kuruluş Twitter’dan paylaştığı açıklamada kararın “Türk seçmenlerin iradesine zarar verdiğini ve demokratik ilkelerin açık bir ihlali olduğunu” kaydetti. “Demokratik bir hükümet siyasi muhalefetten korkmaz” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, asliye mahkemesinin kararı iptal etmesi çağrısı yapıldı.

‘Ciddi endişe duyuyoruz’

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararına ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı, karardan hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyerek, “Türkiye’ye temel özgürlüklere saygı gösterme ve davayı hızlı ve adil bir çözüme kavuşturma çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sözcü yardımcısı Vedant Patel basın mensuplarıyla telefon üzerinden düzenlediği brifingde VOA Türkçe’nin konuyla ilgili sorusunu cevapladı. ABD’li sözcü, “Sivil toplum, medya, siyaset, iş dünyası liderlerine karşı süregelen iddianameler ve bu kişilerin uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duymaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu: Adaletin içinde bulunduğu durum vahim

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise İmamoğlu’yla bir fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı: “Tasavvur edilemez görünüyordu ama oldu. İmamoğlu, ‘bir kamu yetkilisine hakaret ettiği’ iddiasıyla iki yıl yedi ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldı. Türkiye’de adaletin içinde bulunduğu durum vahim, ağır bir biçimde siyasi amaçlarla kullanılıyor. Çok üzücü bir gün.”

Demokrasi için ağır bir gerileme

Karara Almanya’dan da yoğun tepki var. Almanya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararı “demokrasi için ağır bir gerileme” olarak değerlendirdi. Demokrasinin tartışmalarla yaşadığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “Özellikle seçim kampanyalarında, ifade özgürlüğü adil bir rekabet için en önemli esastır” ifadelerini kullandı. FPD’li Milletvekili Renata Alt da, İmamoğlu hakkındaki kararın “Erdoğan’ın muhalefetten ne kadar çok korktuğunu” gösterdiğini ifade etti.

Hesaplı bir saldırı

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü de (HRW) kararı, “2023 seçimlerine giden süreçte Türkiye’de siyasi muhalefete yönelik haksız ve siyasi olarak hesaplanmış bir saldırı” olarak niteledi. Açıklamada mahkemenin almış olduğu karar, “İmamoğlu’nun ifade özgürlüğü haklarının ihlali ve İstanbul’un milyonlarca seçmeninin siyasi temsilcisini seçme hakkına bir müdahale” olarak değerlendirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün program direktörü yardımcısı Tom Portaous, “İmamoğlu aleyhindeki karar 2023 seçimleri yaklaşırken hükümetin muhalefetin önemli isimlerini susturmaya hazır olduğunu gösteren demokratik sürece yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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