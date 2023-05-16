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16 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

'Demokratik bir seçim olmadı'

16 Mayıs 2023, Salı 20:18
Seçimi izleyen Avrupalı gözlemciler, demokratik bir seçim için tam şartların yerine getirilmediğini, Türkiye’de mevcut cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve iktidar partisinin seçimlere ‘adil olmayan avantajla’ gittiğini bildirdi.

Seçimi izleyen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT PA) ve AGİT Demokratik Kurumlar Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) ortak bir açıklama yaptı.

Seçime yönelik eleştiriler

Seçimin düzenlenmesinin başarılı bulunduğu ve katılım oranının yüksek olmasının memnuniyet verici olduğu kaydedilen ortak açıklamada, temel toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüklerine yönelik devam eden kısıtlamalar eleştirildi. Açıklamada, bazı muhalif siyasetçi ve partilerin yanı sıra sivil toplum ve bağımsız medyanın seçim sürecine katılımının engellendiği görüşü dile getirildi. Seçim koşullarına eleştiriler getirilen açıklamada, birkaç muhalif siyasetçinin tutuklanması da dahil olmak üzere bazı siyasi güçlerin “suçlu gösterildiği” ve “tam siyasi çoğulculuğun engellediği” görüşü dile getirildi.

Açıklamada, “yarışın rekabetçi ancak yine sınırlamalarla dolu olduğu” şikayetinde bulunuldu. AKPM Seçim Gözlemci Heyeti Başkanı Başkanı Frank Schwabe, “demokratik bir seçim için tam koşulların yerine getirilmediğini” bildirdi.

Otosansür ortamı var

Schwabe, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarından sonra bile kilit siyasi ve sosyal figürler hapiste, medya özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanıyor ve bir otosansür ortamı var. Türkiye adil seçim kampanyası koşulları oluşturmaktan çok uzak.” ifadesini kullandı. DKİHB Başkanı Jan Petersen ise yaptığı açıklamada, yüksek katılım oranının Türkiye halkının demokrasi arzusunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Gözlemci heyetlerinin seçimlerden iki üç ay sonra daha detaylı bir rapor yayımlamayı planlıyor.

Haber Merkezi

 

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