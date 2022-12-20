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20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Demokratik toplumda yeri yok

20 Aralık 2022, Salı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, İmamoğlu’na verilen mahkumiyet kararı hakkında, “Çağdaş demokratik bir toplumda yeri olmamalı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına karşı Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) bir tepki geldi. Ekonomim gazetesine konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, İmamoğlu’nun “YSK üyelerine hakaret” gerekçesiyle aldığı hapis cezasının kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı olacak olmasına atıfta bulundu. Turan, şunları söyledi: “Özellikle hukuk ve adalet her zaman Türkiye’de önemli bir gündem maddesi. Siyasi geçmişimizde pek çok kez tanıklık ettiğimiz ve yanlış olduğu da görülen siyasi yasak konusu maalesef yeniden gündeme geldi. Halkın oyuyla göreve gelen seçilmiş siyasetçilerin, ifadeleri nedeniyle görevini yapma ve seçilme hakkından alıkonulmasının çağdaş demokratik bir toplumda yeri olmamalı.”

Enflasyonla mücadele birinci öncelik olmalı

Turan, 2023 yılı için belirlenecek asgari ücret hakkında da şöyle konuştu: “Çalışanları enflasyona ezdirmemek gerektiğini daha önce de belirttim. Özel sektörde sene başında ve sene içinde ücret artışlarına gidildi. Asgari ücret, bildiğiniz gibi sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren konfederasyonları ve devlet tarafından birlikte belirleniyor. En doğru adımın atılacağını umuyorum. Öte yandan enflasyondaki artış önlenemediği sürece çalışanların alım gücünün enflasyon karşısında erimesi de engellenemiyor. Enflasyonla mücadele birinci öncelik olmalı.”

Haber Merkezi

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