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17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Demokratik Türkiye vurgusu

17 Haziran 2021, Perşembe 00:01
AB VE ABD’DEN ORTAK AÇIKLAMA: DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI ÇIKARA DAYALI BİR İLİŞKİ HEDEFLİYORUZ.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN ORTAK MESAJ

ABD Başkanı Biden ile AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen’in katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB-ABD Zirvesinden sonra yapılan ortak açıklamada “Demokratik bir Türkiye ile işbirliğini hedefliyoruz” mesajı verildi.

AB ÜYELİĞİNE DESTEK ARTTI

Kadir Has Üniversitesi araştırması: Türkiye’yi bir Avrupa ülkesi olarak görenlerin oranı bir yılda yüzde 21.5’ten yüzde 40.6’ya yükselerek neredeyse ikiye katlanırken, Türkiye’de AB üyeliğini destekleyenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 12 arttı.

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Demokratik Türkiye vurgusu

Avrupa Birliği ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, “Demokratik bir Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedeflendiği” belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB-ABD Zirvesi bittikten sonra ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamanın uluslar arası ilişkiler ile ilgili kısmında Doğu Akdeniz ve Türkiye’ye de yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslar arası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz’de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz.”

RUSYA’YA KARŞI TAVIRDA BİRLİK

Açıklamada Çin ve özellikle Rusya’ya geniş yer ayrıldı.

Çin’e yaklaşımlarda yakın istişare ve işbirliği niyeti beyan edilen açıklamada, “Sincan ve Tibet’teki insan hakları ihlâlleri, Hong Kong’daki özerklik ve demok-ratik süreçlerde görülen aşınma, ekonomik baskı, dezenformasyon kampanyaları ve bölgesel güvenlik konuları dahil olmak üzere ortak endişelerimizle ilgili koordinasyonu devam ettirmeyi istiyoruz” ifadesi yer aldı. Açıklamada Rusya’ya karşı tavırda “birlik” vurgusu yapılırken ABD ile ABD’nin politikaları ve eylemlerini koordine edebilmek amacıyla Rusya konulu AB-ABD yüksek düzeyli diyaloğu kurulması planı bulunduğu açıklandı.

“Rusya’nın Ukrayna ve Gürcistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalayıcı eylemlerini kınıyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, Moskova’ya “muhalefete yönelik baskıyı sonlandırması” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, iletişim kanallarının açık tutulduğu, AB’nin Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi doğu ortaklarına desteğin devam edeceği, Belarus halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

 

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