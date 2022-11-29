Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

ALTILI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ AÇIKLANDI: GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMLE TARİHÎ BİR ADIM VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ.

MEHMET KARA - ANKARA

AĞIR VESAYETTEN KURTARACAĞIZ

“12 Eylül darbe hukukunun yol açtığı güçsüz bir parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi öneriyoruz. Tek adam sistemi bitecek. Gazi Meclisi ve yargıyı bugün yaşadığı ağır vesayetten kurtaracağız. Yargının üzerindeki siyasî tahakküme son vereceğiz.”

İNSAN ONURU DOKUNULMAZDIR

“Anayasal düzenin temeline insan onurunu koyuyoruz. İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir. Devlet, insan onuruna saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür. Basını, STK’ları, düzenleyici ve denetleyici kurumları vesayetten kurtaracağız.”

YOLSUZLUK VE İSRAF BİTECEK

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem, iş ve aş demektir. Yolsuzluk, yoksulluk ve israfın sona ermesi; ifade ve basın özgürlüğünün, can ve mal güvenliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması; herkesin özgürce konuşabildiği ve yaşayabildiği bir dönemin başlangıcı demektir.”

MECLİS'İ GÜÇLENDİRECEĞİZ

“TBMM’ye giden yolları ve kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Meclisin denetim yetkisini güçlendireceğiz. Bütçe hakkının devredilmezliği ilkesini tesis edeceğiz. Dört senedir her gün duyduğumuz ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla’ klişesini artık duymayacağız.”

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Demokratik Türkiye’yi istişareyle inşa edeceğiz

Altılı Masa “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi”ne dair basın açıklamasında, demokratik bir Türkiye inşa etmek için tarihi bir adım daha atıldığına dikkat çekilirken, “Demokratik Türkiye’yi istişareyle inşa edeceğiz”in altı çizildi.

6’lı Masa; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ne dair basın açıklaması liderlerin görüşmesinden önce gerçekleştirildi. Basın açıklaması Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’nin 28 Şubat 2022’de açıklandığı Bilkent Otel’de yapıldı. Altı siyasi partinin genel merkez, il ve ilçe yöneticileri ile milletvekilleri de toplantıya katılanlar arasında yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Serhan Yücel, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, anayasa taslağını açıkladı.

Demokrat Partili Serhan Yücel: “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” klişesini duymayacağız

Serhan Yücel, açıklamasında, “Mevcut anayasanın en problemli, tüm sistemi enfekte eden kısmı “tek adam rejimi” üzerine kurgulanan ‘yürütme’dir. Mevcut sistemde yürütmenin konforu için yasama ve yargı işlevsiz bırakılmıştır. Anayasanın tek derdi, tek kişiye dikensiz gül bahçesi hazırlamak olmuştur. Bu ucube sistemde, bakanlıklar ve kamu kurumları görev, yetki ve sorumluluklarını ifa ederken anayasa ve kanunlara bakmak yerine, tek bir kişinin iki dudağının arasına bakmak zorundadır. Milletimizin görüşüne arz ettiğimiz Anayasa Değişikliği Önerisinin hayata geçmesiyle birlikte yürütmenin her kademesinden, dört senedir her gün duyduğumuz ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla’ klişesini artık duymayacağız. Çünkü yürütmenin tüm unsurları görevlerini yerine getirirken, sorumluluklarını ifa ederken talimatı Anayasadan ve yasalardan alacak.” şeklinde konuştu.

“Bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır”

CHP’li Erkek, “28 Şubat 2022 tarihinde yine bu salonda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni imzalayan altı siyasi parti olarak cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada yaşamak, toplumsal barışı ve huzuru sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek için bugün tarihi bir adım daha atıyoruz.” dedi. Erkek, “28 Şubat tarihiyle mutabakat metnimizi temel alan anayasa değişikliği teklifimizi bugün takdirlerinize sunuyoruz. Yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, kamu yönetimi başlıkları altında belirlediğimiz ilkeleri 84 maddede ve 9 başlıkta yaptığımız değişikle anayasal güvenceye kavuşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anayasa değişiklik önerimizi demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma ilkeleri doğrultusunda toplumun tüm kesimleri ile müzakere ettikten sonra seçimlerin hemen ardından TBMM’ye sunacaklarını ifade eden Erkek, şunları kaydetti:

“Bugün cumhuriyet tarihimizin en derin krizini yaşıyoruz. Ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa, özgürlükten güvenliğe akla gelen her alanda yaşanan bu çok yönlü kriz halinin en önemli sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki keyfilik, kural tanımazlık, liyakatsizlik ve yozlaşmadır. Sorun sistemdedir.

“Aynı zamanda, geçmişin dar kalıplarını da reddediyoruz. 12 Eylül darbe hukukunun yarattığı güçsüz bir parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi öneriyoruz. Önerimizle mevcut tek adam sistemini sona erdirmeyi, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan ve güven veren yeni bir sisteme geçmeyi taahhüt ediyoruz. Önerimizle Anayasal düzenin temeline “insan onurunu” koyuyoruz. İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir. Devlet, insan onuruna saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür.

Bizler, yeni bir yönetim anlayışı ve yeni bir siyaset kültürüyle, liyakatli kadrolarla ve istişareyle Yarının Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz. Her zaman vurguladığımız gibi, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır.”

İYİ Partili Poyraz: HÜRRİYETLER ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON VERİLECEK

İYİ Parti genel sekreteri Uğur Poyraz da güçlü, kalkınmış ve demokratik Türkiye’nin inşası için hazırladıkları anayasa değişikliği çalışmasında, temel hak ve hürriyetlerin güvenceye kavuşturulması ve hürriyetler üzerindeki baskılara son vermek için önerilerimizi hazırladıklarını ifade ederek, “Temel hak ve hürriyetler açısından değişiklik önerimizin ruhunu yansıtan ilk düzenleme başlığa ilişkindir. Anayasanın ikinci kısmının başlığını “Temel Hak ve Hürriyetler” olarak değiştirerek otoriter anayasacılık anlayışına karşı demokratik ve özgürlükçü anayasa inşası inanç ve kararlılığımızı vurguluyoruz” dedi. Poyraz, ayrıca, “Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetini tek bir maddede düzenliyoruz. Hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü ayrımcılığa tabi tutulamayacağını anayasal ilke olarak belirliyoruz. Bu değişiklik sonucunda ifade hürriyeti, çoğulcu bir demokrasinin gerektirdiği ölçüde genişlemiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Gelecek Partili Serap Yazıcı: Yargı bağımsızlığını sağlayacak

Serap Yazıcı ise, konuşmasında, “Anayasa Değişikliği Önerimiz, 28 Şubat 2022’de Genel Başkanlarımız tarafından imzalanarak kamuoyuna açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnini esas almıştır. Bu metin, özünde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlükten kaldırılmasını, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesini amaçlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletin bütün organ ve kurumlarını önemli ölçüde zayıflattığı halde bu sistem altında en ağır hasarı yaşayan, yargı organı olmuştur.Bu nedenle Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, hükümet sistemi değişikliği yanında gerçek bir hukuk devleti yaratmayı ve bu bağlamda yargının bağımsızlığını sağlamayı vaat etmiştir” ifadelerini de kullandı.

Saadet Partili Kaya: CUMHURİYETİ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Saadet Partili Bülent Kaya ise, mutabık kalınan noktalardan birinin de Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar olduğunun altını çizerken, “Bu kurumlardan bir tanesi ve bugün maalesef en tartışmalı hale gelen kurumların başında gelenlerden bir tanesi de Radyo ve Televizyon Üst Kuruludur. Anayasanın 133. Maddesindeki değişiklik teklifimiz ile bu kurulun çoğulculuk, özerklik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını temin etmeyi amaçladık. Anayasanın önemsizleştirilmeye, hukuk devleti ilkesinin unutturulmaya, devletin bir parti devleti haline dönüştürülmeye, kurum kültürü ve kurallar sisteminin yok sayılmaya çalışıldığı bu dönemi aziz milletimiz ile birlikte mücadele ederek aşacağımıza ve Cumhuriyetin 1. Yüzyılındaki kazanımlarımızı muhafaza ederek daha ileriye götürüp sorunlarımızı demokrasi kültürü içinde çözerek Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

DEVA Partili Yeneroğlu: Özgürlükçü demokratik Türkiye

Yeneroğlu sunumunda, “Yarının Türkiye’sinde, demokrasimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni güçlendirmek, temsil yeteneğini artırmak, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevlerini en etkili şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla Anayasa’da önemli değişiklik önerileri hazırladık. (...)Hedefimiz sadece anayasalı bir devleti değil, anayasal devleti tesis etmektir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle birlikte; tüm farklılıklarımızla, vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa ve hukuksuzluğa maruz kalmadığı, herkesin kendini birinci sınıf bir yurttaş olarak hissettiği özgürlükçü demokratik Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi